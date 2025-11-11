Sancionan ley sobre modernización y articulación normativa para la regularización territorial

Este martes hubo una nueva sesión en la Legislatura de la Provincia.

Hoy 18:39

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó esta tarde un despacho de la Comisión Mixta de Legislación General y Asuntos Constitucionales, sobre un expediente remitido por el Poder Ejecutivo, y convirtió en Ley el Régimen de Modernización y Articulación Normativa para la Regularización Territorial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una nueva sesión ordinaria conducida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, la Legislatura sancionó la ley que reforma artículos del Código Procesal Civil y Comercial, el Código Procesal Penal, la Ley de Escribanos, la Ley del Registro de la Propiedad, y la Ley de Tierras.

Reformas

En cuánto a la Reforma al Código Procesal Civil y Comercial se incorpora la prescripción adquisitiva de dominio, entre otros.

Asimismo, en la Reforma al Código Procesal Penal (Ley 6941), en uno de sus artículos, se faculta al Juez de Control a ordenar el desalojo y restitución inmediata del inmueble (urbano o rural) al legítimo poseedor o propietario.

Además, se modifica el artículo 33° de la Ley 3813 que crea el Registro General de la Propiedad Inmueble que se refiere a una "Información Integrada de Dominio y sus modificaciones entre el Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección General de Catastro".

La reforma a la ley 3662 (Regulación de Escribanos), especifica que los Escribanos que intervengan en la cesión de acciones y derechos posesorios deben solicitar un informe previo a Catastro para verificar planos de prescripción adquisitiva y titular de dominio, entre otras.

En relación a las reservas forestales, se incorpora la obligación de inscribir en el Registro de la Propiedad Inmueble las zonas de reserva forestal que surjan de planes productivos.

En relación a los Procedimientos Especiales de Regularización y adjudicación de inmuebles del IPVU, faculta al IPVU a establecer un procedimiento directo de escrituración para viviendas del organismo con más de 25 años de antigüedad (Regularización Escritural de Antiguos Barrios), detallando los pasos.

DÍA DEL EMPLEADO JUDICIAL

En la continuidad del trabajo legislativo, el parlamento santiagueño declaró de interés provincial las actividades por el Día del Empleado Judicial que se celebrará el próximo 16 de noviembre.

"Queremos reconocer la labor cotidiana de miles de trabajadoras y trabajadores judiciales que, desde los distintos estamentos del Poder Judicial, desempeñan funciones esenciales para el correcto funcionamiento de la administración de justicia, garantizando derechos, promoviendo la equidad y contribuyendo al fortalecimiento institucional de la provincia y del país", argumentaron.

DECLARACIÓN DE INTERÉS

Asimismo, se declaró de interés provincial los aniversarios de fundación de varias ciudades y localidades santiagueñas: el 191° aniversario de Los Romanos (14/11); el 125° aniversario de Colonia Dora (14/11); el 133° aniversario de Averías (28/11) y el 95° aniversario de Estación Robles (20/11).

Además: el acto por el 82° aniversario de la Independencia de la República del Líbano (25/11); el espectáculo musical “Retro Pop”del Coro Estable de la Provincia y Orquesta de Cámara Gioia Giovanile en el Forum (21/11); el Gran Premio Coronación Rally Ciudad de Ojo de Agua.

Además, se otorgó beneplácito por la convocatoria de tres jugadores santiagueños a Los Pumas para su gira por Europa.

Obtuvieron distinción de interés provincial el Congreso Continental de Espiritualidades y Teologías Políticas desde Abya Yala; la jornada “Del Saber a la Acción: La Salud Colectiva en Santa María” (11/11); las XXI Jornadas Provinciales de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas (14/11); el 1º Congreso Nacional de Innovación y Comunicación Social (19/11) en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB); y la 1° Jornada Provincial sobre Derechos de los Pacientes Trasplantados y en Lista de Espera.

Finalmente, recibieron la distinción de interés: la jornada de capacitación sobre instrumentos claves en compraventa y locación inmobiliaria (01/12) y la participación de la Asociación Mutual de la Dirección General de Rentas (DGR) en las XXVII Olimpiadas Nacionales de los Empleados de Rentas de la República Argentina, realizadas del (18/11) al (22/11) en Corrientes.