Donald Trump celebra como “gran victoria” el acuerdo que permite reabrir el gobierno tras 42 días de parálisis

El presidente de Estados Unidos destacó el pacto legislativo que garantiza financiamiento temporario hasta enero y evita despidos federales.

Hoy 18:50

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una “gran victoria” republicana el pacto alcanzado en el Congreso que permitiría reanudar las actividades del gobierno federal después de 42 días de suspensión, en la paralización más extensa de la historia del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El compromiso legislativo, impulsado por una inusual fractura partidaria en el Senado, contempla financiación temporal hasta enero y protege a la plantilla federal de despidos inmediatos.

Durante su mensaje en Arlington en el Día de los Veteranos, Trump se dirigió al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para destacar el logro republicano.

“Felicidades… por una victoria muy grande”, expresó el mandatario.

“Estamos abriendo nuestro país. Nunca debió haberse cerrado”, agregó.

El cierre, que se inició el 1 de octubre, afectó a cerca de un millón de empleados públicos que dejaron de recibir sus salarios.

Las consecuencias incluyeron la interrupción de viajes aéreos, la retracción de servicios básicos y el riesgo de frenar la distribución de alimentos a familias de bajos ingresos. Además, cerca de mil vuelos fueron cancelados y decenas de legisladores debieron hacer largos viajes por carretera o motociclismo para asistir a la sesión clave en el Capitolio.

La sesión extraordinaria del Congreso fue convocada después de una pausa de 53 días, y la votación final en la Cámara de Representantes quedó programada para este miércoles.

El texto consensuado entre ambas cámaras garantiza financiación hasta el 30 de enero, impidiendo despidos federales durante ese lapso y reabriendo el debate presupuestario a comienzos del siguiente año. De aprobarse, el paquete restablecería la funcionalidad para los organismos federales y servicios sociales, aunque se estima que el sector aéreo y administrativo podría tardar días en recuperar su ritmo habitual.

El acuerdo generó tensiones internas entre los demócratas, dado que ocho senadores de ese partido apoyaron la propuesta republicana. Uno de los puntos de fricción fue la exigencia demócrata de prolongar los subsidios de salud para 24 millones de estadounidenses, solicitud que quedó relegada a una posible votación posterior en diciembre.

“No existe garantía de que se ponga a votación en la Cámara, y por ahora el tema sanitario quedó fuera de la solución inmediata”, explicaron fuentes parlamentarias.

Durante el cierre, Trump retuvo fondos estatales a entidades dirigidas por demócratas y promovió el recorte de plantillas públicas, decisiones que habían suscitado críticas sobre el alcance de sus competencias fiscales.

El nuevo acuerdo legislativo fija límites temporales a este tipo de iniciativas, prohibiendo los despidos hasta enero, aunque expertos advierten que no impone barreras para recortes futuros desde el Ejecutivo.

Según un sondeo nacional de Reuters/Ipsos realizado a fines de octubre, la mitad de la población responsabilizaba a los republicanos por la paralización federal y el 43% apuntaba a los demócratas.

El pacto alcanzado tampoco resuelve de fondo el aumento del gasto público, ya que la deuda nacional sigue creciendo y sólo establece una vía temporal mientras se discute un presupuesto definitivo para 2026.

En el contexto del acuerdo, la continuidad del programa SNAP de ayuda alimentaria, afectado por la suspensión, quedará garantizada hasta septiembre de 2026.

Entre las medidas adicionales, la legislación impide temporalmente modificaciones profundas en la estructura del Estado, pero la incertidumbre sobre futuros enfrentamientos partidarios no desapareció del horizonte legislativo.

Trump aprovechó el escenario de Arlington no sólo para celebrar el acuerdo sino para reivindicar a los veteranos y proponer el cambio de nombre del 11 de noviembre como “Día de la Victoria” en honor a la Primera Guerra Mundial, así como la misma denominación para el 8 de mayo, fecha de la rendición alemana en la Segunda Guerra Mundial.