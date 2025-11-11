La Cañada celebró el Día de la Tradición con una jornada llena de cultura y gastronomía regional

Participaron también academias locales y agrupaciones gauchas.

La localidad de La Cañada vivió una jornada a pura tradición, con múltiples actividades que reunieron a vecinos, instituciones locales, academias de danza, agrupaciones gauchas y emprendedores de la zona.

La celebración, organizada desde la comisión municipal a cargo de Cristian Abiakel, incluyó una gran Feria de Emprendedores, presentaciones artísticas de las Academias de Danza, y la participación de Agrupaciones Gauchas, que le dieron color y autenticidad al festejo. El aroma a platos típicos acompañó la jornada, donde el Guiso Carrero Comunitario fue el gran protagonista, compartido entre todos los presentes como símbolo de unión y pertenencia.

En ese marco, Abiakel destacó la importancia de estos espacios para fortalecer la identidad cultural del pueblo: “Celebrar el Día de la Tradición es celebrar lo que somos. Cada año buscamos que esta fiesta sea un punto de encuentro entre generaciones, donde nuestras costumbres, la danza, la música y la comida tradicional sigan vivas”.

Asimismo, agradeció “al Gobierno de la Provincia por el apoyo y, sobre todo, a nuestra comunidad por participar con tanto entusiasmo”.

La jornada cerró con un clima de alegría y orgullo local, reafirmando el compromiso de seguir promoviendo la cultura y las tradiciones que identifican a La Cañada.