La Justicia pedirá un examen de alcoholemia para el chofer del Tren Sarmiento que descarriló en Liniers

El juez Julián Ercolini también ordenó el registro de grabaciones y modulaciones previo y posterior al accidente, más la actividad de los señaleros.
Mientras la Justicia federal investiga el caso del descarrilamiento del Tren Sarmiento en el que 20 personas resultaron heridas, el juez Julián Ercolini, del Juzgado N°12, ordenó que el chofer sea sometido a un test de alcoholemia.
En la causa, intervienen el Juzgado Federal N°12 y el fiscal Carlos Stornelli.
Además de los análisis de sangre, el magistrado ordenó que la Policía Federal Argentina analice el registro de grabaciones y modulaciones previo y posterior al accidente, más la actividad de los señaleros.