La Justicia pedirá un examen de alcoholemia para el chofer del Tren Sarmiento que descarriló en Liniers

El juez Julián Ercolini también ordenó el registro de grabaciones y modulaciones previo y posterior al accidente, más la actividad de los señaleros.

Hoy 19:22
trenes argentinos

Mientras la Justicia federal investiga el caso del descarrilamiento del Tren Sarmiento en el que 20 personas resultaron heridas, el juez Julián Ercolini, del Juzgado N°12, ordenó que el chofer sea sometido a un test de alcoholemia.

En la causa, intervienen el Juzgado Federal N°12 y el fiscal Carlos Stornelli.

Además de los análisis de sangre, el magistrado ordenó que la Policía Federal Argentina analice el registro de grabaciones y modulaciones previo y posterior al accidente, más la actividad de los señaleros.

TEMAS Trenes Argentinos

