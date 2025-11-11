Al ritmo de los bombos, la ciudad de Fernández celebró el Día de la Tradición

La marcha recorrió la avenida San Martín con paradas en calle 27 de abril, 9 de julio, Belgrano y finalmente en el acceso al Paseo Capital del Agro.

Hoy 19:31

Cada año, la comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 10 "Rita Latallada de Victoria", lleva adelante la Marcha de los Bombitos, en el marco del proyecto institucional que impulsa desde el año 2010 y que se realiza para conmemorar el Día de la Tradición Argentina.

La concentración se realizó en la intersección de la Avenida San Martín y calle José Cheeín, frente al Centro Experimental Nº 4 Maximio Victoria, lugar desde donde partió la columna con la participación de cientos de niños de las diferentes salas del jardín anfitrión y de los invitados especiales.

La marcha recorrió la avenida San Martín con paradas en calle 27 de abril, 9 de julio, Belgrano y finalmente en el acceso al Paseo Capital del Agro. En cada parada hubo intervenciones de academias de danzas locales.

La Directora de la institución, Prof. Lucía Miranda, detalló que "la marcha de los bombitos es un proyecto que nace en el año 2010 en el Jardín Nº 10 y que contempla la participación de las familias en el proceso de la elaboración de los instrumentos (bombos), valiéndose para ello de elementos como tachos de cartón, cuerinas, tela ecológica y demás reciclables; con el fin de inculcar a los más pequeños las tradiciones y costumbres del país".

Cabe recordar que el evento cuenta con el auspicio de la Municipalidad, a través de las Direcciones de Educación y de Cultura. En esta oportunidad en representación del intendente Dr. Víctor Araujo, estuvieron la Directora de Educación Prof. Lorena Aranda y de Cultura el Sr. Leonardo Fernández.