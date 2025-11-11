Horror en Estados Unidos: una profesora abusó de un exalumno y fue denunciada por sus vecinos

Los investigadores sospechan que la relación comenzó cuando ella era su docente y se intensificó después de que el joven se graduara.

Hoy 19:35

Una profesora fue acusada de abusar sexualmente de un exalumno. La denuncia la hicieron sus propios vecinos, después de advertir que un menor de edad la visitaba con frecuencia y, en ocasiones, pasaba la noche con ella.

El caso ocurrió en Illinois, Estados Unidos, y la maestra, Jessica Bergmann, de 34 años, afronta cargos por agresión sexual criminal y abuso sexual criminal agravado, según anunció la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de DuPage en un comunicado publicado este sábado.

De acuerdo con la información a la que accedieron los investigadores, Bergmann conoció al menor cuando era estudiante en la Escuela Intermedia de Washington, donde ella se desempeñaba como docente.

Los abusos habrían comenzado cuando cursaba el segundo año de secundaria y presumen que la relación se intensificó después de que el alumno se graduara, informó People.

“Comenzaron a comunicarse a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas”, indicaron desde la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de DuPage y destacaron que “en algún momento, la relación entre los dos se volvió sexual”.

“Se alega además que la relación progresó aún más y que la víctima iba con frecuencia a la casa de Bergmann, ocasionalmente para pasar la noche, y que los dos entablarían relaciones sexuales”, detallaron en el comunicado.

Según informó The Daily Herald, en los documentos judiciales consta que fueron los vecinos quienes alertaron sobre el presunto abuso, ya que notaron que el menor visitaba con frecuencia la casa de Bergmann. Preocupados, decidieron hacer la denuncia.