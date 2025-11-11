El PCTBI de la Escuela Piloto Nº 1 realizó su muestra anual pedagógica

En el recorrido se pudo observar desde comidas autóctonas hasta minuciosas elaboraciones con elementos reciclables.

Hoy 20:57

El P.C.T.B.I de la Escuela Piloto Nº 1 Maximio S. Victoria, realizó este lunes 1 de noviembre, al celebrarse el día de la tradición argentina, dos importantes eventos institucionales.

Por un lado, se realizó el acto para conmemorar el nacimiento de José Hernández, autor de El gaucho Martín Fierro, por quien además, desde 1939, se celebra en la Argentina las tradiciones gauchas.

Culminado el acto del día de la tradición, se realizó la muestra anual pedagógica.

Los directivos del colegio, rectora Prof. Andrea Sánchez y el vicerrector Prof. José Gómez, recorrieron cada uno de los stands de las diferentes materias, acompañados por las autoridades municipales que visitaron la muestra. Estuvieron, la presidenta del HC Deliberante Marta Santillán, junto a las Concejales Dra. Silvia Zabala y CPN Yanina Iturre.

En el recorrido se pudo observar desde comidas autóctonas hasta minuciosas elaboraciones con elementos reciclables. También los instrumentos musicales mas usados en la cultura popular y hasta juegos didácticos del área de inglés, entre otras interesantes propuestas.