Un docente sufrió un accidente al chocar contra una cabra en el departamento Pellegrini

El maestro volvía de la escuela cuando sufrió el accidente. Tuvo que ser hospitalizado.

Hoy 21:40

Un docente de la Escuela de La Bolsa, en el departamento Pellegrini, protagonizó un accidente la tarde de este martes cuando regresaba a su casa luego de cumplir su jornada laboral.

El hecho ocurrió cerca de las 18 horas, cuando el profesor, identificado como Walter Mansilla, se desplazaba en su motocicleta y chocó contra una cabra que se cruzó repentinamente en el camino.

Como consecuencia del impacto, Mansilla resultó con diversas lesiones y fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde permanece internado en estado estable.