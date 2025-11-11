Un docente sufrió un accidente al chocar contra una cabra en el departamento Pellegrini

El maestro volvía de la escuela cuando sufrió el accidente. Tuvo que ser hospitalizado.
Un docente de la Escuela de La Bolsa, en el departamento Pellegrini, protagonizó un accidente la tarde de este martes cuando regresaba a su casa luego de cumplir su jornada laboral.
El hecho ocurrió cerca de las 18 horas, cuando el profesor, identificado como Walter Mansilla, se desplazaba en su motocicleta y chocó contra una cabra que se cruzó repentinamente en el camino.
Como consecuencia del impacto, Mansilla resultó con diversas lesiones y fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde permanece internado en estado estable.