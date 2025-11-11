De aro a aro: el bombazo de Penka Aguirre que enmudeció La Bombonerita

El base santiagueño clavó un triple impresionante desde su propio campo sobre la chicharra y fue clave en la victoria 81-74 de Regatas Corrientes ante Boca Juniors por la Liga Nacional.

Hoy 22:52

El talento y la magia de Nicolás “Penka” Aguirre volvieron a brillar en la Liga Nacional de Básquet. El base santiagueño protagonizó una jugada memorable al convertir un triple desde su propio campo sobre la chicharra, en el cierre del tercer cuarto, que selló la ventaja clave para la victoria de Regatas Corrientes ante Boca Juniors, por 81-74, en La Bombonerita.

El “bombazo” de Aguirre llegó en un momento decisivo del partido: con el Xeneize intentando acortar distancias, el santiagueño sorprendió a todos con un lanzamiento perfecto de aro a aro que desató la euforia en el banco visitante y el asombro del público local. Ese triple fue, además, el único que convirtió en el encuentro, en el que completó una planilla de 5 puntos y 2 asistencias.

Regatas dominó el primer tiempo con parciales de 22-21 y 27-16, imponiendo su ritmo y solidez defensiva. Boca reaccionó en el tercer segmento, pero ese tiro milagroso del Penka permitió a los correntinos cerrar el cuarto 64-59 arriba, diferencia que supieron sostener en el tramo final para quedarse con un triunfazo en la casa del campeón.

El equipo conducido por Juan Varas ahora ostenta un récord de 5 victorias y 4 derrotas, ubicándose en el décimo puesto, mientras que Boca cayó a 7-5 y se mantiene sexto en la tabla.

Además del santiagueño, se destacaron Luis Santos (16 puntos y 8 rebotes), Iván Gramajo (15 puntos y 6 rebotes) y Fabián Ramírez Barrios (14 puntos, 5 rebotes y 3 robos). En el Xeneize, las mejores actuaciones llegaron de la mano de Franco Cáffaro (21 puntos y 16 rebotes) y Santiago Scala (15 puntos).

Con esta victoria, Regatas Corrientes confirma su levantada y demuestra que tiene material para pelear arriba en la temporada, con el liderazgo y la experiencia de un santiagueño que sigue marcando diferencia en el básquet argentino.