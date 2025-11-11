Una mujer denunció a un oculista por presunta estafa y fraude procesal

La defensa del médico había presentado días atrás un pedido de eximición de prisión y fraude procesal.

Hoy 23:06

Una nueva denuncia involucra a un médico oftalmólogo, quien fue acusado por una vecina de haberla estafado Según se informó, la mujer presentó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por supuestas maniobras de estafa y fraude procesal.

La situación se da en medio de un complejo panorama judicial. La defensa del médico había presentado días atrás un pedido de eximición de prisión y hábeas corpus, los cuales fueron desestimados por el juez Améstegui al no existir una causa formal en su contra.