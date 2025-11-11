Tomás Figueroa y Víctor Paz debatieron sobre la reforma laboral en Libertad de Opinión

El abogado Tomás Figueroa y el secretario del Sindicato de Empleados de Comercio, Víctor Paz, participaron del programa radial para analizar el alcance del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.
En la última edición de Libertad de Opinión, el debate sobre la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei fue eje de un intenso intercambio entre Tomás Figueroa, abogado y ex candidato a senador por La Libertad Avanza en Santiago del Estero, y Víctor Paz, secretario del Sindicato de Empleados de Comercio. Ambos invitados analizaron el impacto de las reformas en el empleo, la inversión y los derechos de los trabajadores.
Figueroa respaldó los lineamientos centrales del proyecto y sostuvo que el país necesita “una modernización profunda del sistema laboral” para atraer inversiones y generar empleo formal. En ese sentido, explicó que “la legislación actual tiene más de 50 años y ya no responde a las nuevas formas de producción ni a la realidad de las pymes”. Según señaló, la iniciativa del Gobierno “busca dar flexibilidad sin eliminar derechos”, y afirmó que “el cambio es necesario si queremos salir de la informalidad que afecta a millones de argentinos”.
El ex candidato libertario también remarcó la importancia de revisar el sistema de indemnizaciones y los convenios colectivos, planteando que “deben existir herramientas que faciliten la contratación y no que espanten al empleador”. Además, destacó que el proyecto “no elimina la Ley de Contrato de Trabajo, sino que la adapta a una economía moderna”.
Por su parte, Víctor Paz expresó su preocupación por el posible retroceso en derechos laborales que podría derivarse de la reforma. “Hay conquistas que costaron décadas y que hoy están en riesgo si se avanza en flexibilización sin garantías claras”, señaló. El dirigente gremial advirtió que “no se puede hablar de libertad si el trabajador pierde estabilidad y protección frente al despido”.
Paz enfatizó que las organizaciones sindicales “no se oponen al progreso ni a la modernización”, pero insistió en que “todo cambio debe darse con diálogo, respeto y sin sacrificar derechos adquiridos”. Además, recordó que “las pymes también necesitan previsibilidad, y eso no se logra debilitando la negociación colectiva, sino fortaleciendo el consenso”.
Durante la charla, ambos coincidieron en que el sistema laboral argentino requiere actualización, aunque difieren en la forma y el alcance de los cambios. Mientras Figueroa defendió una transformación profunda para “recuperar la cultura del trabajo y la inversión”, Paz subrayó la necesidad de “preservar el equilibrio entre productividad y justicia social”.