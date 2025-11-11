Tomás Figueroa y Víctor Paz debatieron sobre la reforma laboral en Libertad de Opinión

El abogado Tomás Figueroa y el secretario del Sindicato de Empleados de Comercio, Víctor Paz, participaron del programa radial para analizar el alcance del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.

Hoy 00:19

En la última edición de Libertad de Opinión, el debate sobre la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei fue eje de un intenso intercambio entre Tomás Figueroa, abogado y ex candidato a senador por La Libertad Avanza en Santiago del Estero, y Víctor Paz, secretario del Sindicato de Empleados de Comercio. Ambos invitados analizaron el impacto de las reformas en el empleo, la inversión y los derechos de los trabajadores.

Figueroa respaldó los lineamientos centrales del proyecto y sostuvo que el país necesita “una modernización profunda del sistema laboral” para atraer inversiones y generar empleo formal. En ese sentido, explicó que “la legislación actual tiene más de 50 años y ya no responde a las nuevas formas de producción ni a la realidad de las pymes”. Según señaló, la iniciativa del Gobierno “busca dar flexibilidad sin eliminar derechos”, y afirmó que “el cambio es necesario si queremos salir de la informalidad que afecta a millones de argentinos”.

El ex candidato libertario también remarcó la importancia de revisar el sistema de indemnizaciones y los convenios colectivos, planteando que “deben existir herramientas que faciliten la contratación y no que espanten al empleador”. Además, destacó que el proyecto “no elimina la Ley de Contrato de Trabajo, sino que la adapta a una economía moderna”.

Por su parte, Víctor Paz expresó su preocupación por el posible retroceso en derechos laborales que podría derivarse de la reforma. “Hay conquistas que costaron décadas y que hoy están en riesgo si se avanza en flexibilización sin garantías claras”, señaló. El dirigente gremial advirtió que “no se puede hablar de libertad si el trabajador pierde estabilidad y protección frente al despido”.

Paz enfatizó que las organizaciones sindicales “no se oponen al progreso ni a la modernización”, pero insistió en que “todo cambio debe darse con diálogo, respeto y sin sacrificar derechos adquiridos”. Además, recordó que “las pymes también necesitan previsibilidad, y eso no se logra debilitando la negociación colectiva, sino fortaleciendo el consenso”.

Durante la charla, ambos coincidieron en que el sistema laboral argentino requiere actualización, aunque difieren en la forma y el alcance de los cambios. Mientras Figueroa defendió una transformación profunda para “recuperar la cultura del trabajo y la inversión”, Paz subrayó la necesidad de “preservar el equilibrio entre productividad y justicia social”.