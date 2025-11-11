El Banco Santiago del Estero inaugura un moderno edificio de cajeros automáticos en La Banda

Ubicado en avenida Belgrano y Av. del Libertador entrará en funcionamiento este miércoles a las 12 hs.

La ciudad de La Banda cuenta ahora con un nuevo edificio destinado a lobby de cajeros automáticos del Banco Santiago del Estero, equipado con doce terminales de última generación que optimizan la atención y seguridad de los usuarios.

Ubicado en el sector conocido como El Cruce (entre de Avenida Belgrano y Avenida del Libertador), el edificio se erige como un nuevo hito urbano. Esta esquina, anteriormente degradada y sin tratamiento urbano, adquiere hoy una nueva relevancia dentro del tejido de la ciudad, incorporando espacios públicos de calidad y un entorno que promueve la integración peatonal y la actividad urbana.



Frente a este contexto, el Banco Santiago del Estero decidió encarar un proyecto de puesta en valor integral, reafirmando su compromiso con el desarrollo urbano y la mejora del espacio público en la ciudad de La Banda.

La obra fue impulsada por el Lic. Gustavo Ick, presidente del BSE, y su vicepresidente Cdor. Jorge Fabián González, quienes promueven obras de alta calidad en la constante búsqueda de la excelencia en todas sus empresas y servicios, como aporte al desarrollo de la provincia y el país.



Se suma a la reciente inauguración de los lobbys de calle Independencia (12 modernos cajeros con realce del histórico edificio, sede fundacional del BSE) y del ubicado en el polideportivo provincial (12 cajeros), frente al ingreso a la UCSE sobre calle Alsina. Además de la ampliación de los cajeros automáticos en diversas ciudades del interior.

Todo ello se enmarca dentro de un amplio plan de modernización de la red de cajeros automáticos del BSE y de la implementación de un nuevo CORE bancario y nuevas plataformas de servicio digitales, inversión que posicionará al BSE como uno de los líderes tecnológicos de Latinoamérica.



El proyecto fue diseñado y supervisado por el estudio D+B Arquitectos Asociados, a cargo de los arquitectos Antonella Dománico y Luciano Bertorello, junto con la consultora UNO SEIS UNO Ingeniería. La ejecución estuvo a cargo de la empresa constructora FEVA S.R.L.. La participación de equipos locales en todas las etapas refuerza el valor de confiar en la producción profesional y técnica de la provincia.

Emplazamiento



El edificio se emplaza en el centro de un terreno triangular de 315 m², ubicado en esquina entre dos avenidas principales. Desde su concepción formal, se buscó lograr un diseño vanguardista, de líneas puras y definidas, que transmitiera una sensación de liviandad. En sus fachadas se distingue un basamento donde el volumen blanco principal parece suspendido sobre el nivel del suelo. El calado triangular en el acceso enfatiza la jerarquía de ingreso y otorga identidad al conjunto.



La fachada se materializa mediante revestimientos de última tecnología, con características de alta durabilidad. Durante las horas nocturnas, la iluminación arquitectónica refuerza su condición de hito urbano, otorgando presencia y visibilidad en un punto estratégico de la ciudad. El interior fue diseñado para brindar al usuario una experiencia segura y confortable, manteniendo la transparencia visual hacia el exterior y la integración con el entorno urbano. Los doce cajeros automáticos incorporan tecnología de última generación, garantizando eficiencia, accesibilidad y seguridad en la atención al público.

Incorporación del espacio público

El diseño general del conjunto incorpora la generación de una plaza urbana triangular, concebida como parte integral del proyecto arquitectónico. La traza de la plaza responde a la geometría del terreno y organiza el flujo peatonal hacia el acceso principal del edificio, articulando los bordes de ambas avenidas.

El tratamiento del solado, compuesto por distintas texturas y direcciones, define áreas de permanencia y circulación, reforzando la direccionalidad hacia el ingreso. La incorporación de especies arbóreas e iluminación peatonal contribuye a consolidar un espacio de uso público que mejora la calidad ambiental del entorno y amplía la escala de intervención más allá del edificio mismo.

De esta forma, el proyecto no solo resuelve una infraestructura bancaria, sino que recalifica un nodo urbano clave, integrando arquitectura y espacio público en una propuesta coherente con la identidad contemporánea de la ciudad de La Banda.



Este proyecto representa un gesto arquitectónico significativo que consolida al Banco Santiago del Estero como un actor comprometido no solo con la prestación de servicios financieros, sino también con el fortalecimiento urbano y arquitectónico de la provincia.



El Banco Santiago del Estero reafirma así su presencia institucional y su compromiso con la ciudad, aportando infraestructura moderna, arquitectura de calidad y espacios urbanos que mejoran la vida cotidiana de sus habitantes.