Una familia perdió todo en el incendio de su precaria vivienda en Los Juríes

Pese al rápido accionar de los Bomberos, las llamas consumieron toda la casa en cuestión de minutos.

Hoy 01:13

Un voraz incendio redujo a cenizas una vivienda precaria en el Paraje Lote 5, una zona rural ubicada a unos 15 kilómetros de la ciudad de Los Juríes. A pesar del rápido accionar de los Bomberos Voluntarios y del personal municipal, las pérdidas fueron totales.

El siniestro se desató en las últimas horas del martes y afectó la casa tipo rancho perteneciente a una familia de apellido Montenegro, que residía en el lugar. Según explicó el propietario, se desconocen las causas que habrían originado el fuego, que se propagó rápidamente y consumió por completo la estructura y los bienes del hogar.

Al ser alertados, los Bomberos Voluntarios de Los Juríes acudieron al sitio, acompañados por personal del Municipio, logrando sofocar el foco ígneo luego de un intenso trabajo. Sin embargo, las llamas ya habían provocado daños irreparables.

Desde el Municipio se informó que se realizó un relevamiento en el lugar con el objetivo de brindar asistencia inmediata a los damnificados, quienes perdieron todas sus pertenencias y quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad.