Jennifer Lawrence: "Mucho más duro que el embarazo fue tener que pintarme de azul en X-Men"

Antes de cumplir los 25 años ya era la actriz mejor pagada de Hollywood, y con 35 recibe reconocimientos por toda su trayectoria. Durante años fue célebre por su frescura y sentido del humor, y en el último tiempo ha decidido apostar por un camino más arriesgado, lejos de lo fácil y predecible.

Tenía 20 años cuando obtuvo su primera nominación al Oscar por Winter’s Bone (Debra Granik, 2010) y 22 cuando lo ganó por El lado bueno de las cosas (David O. Russell, 2012), convirtiéndose en la segunda actriz más joven en lograrlo. Poco después se sumó a Los Juegos del Hambre, la exitosa saga juvenil basada en las novelas de Suzanne Collins, con una película por año hasta 2015.

Gracias a esas cuatro entregas y su participación en otra gran franquicia, X-Men, Lawrence se transformó en la actriz mejor pagada de la industria, con solo 25 años. “Siento que todo eso pasó hace una vida, pero también lo recuerdo con mucha claridad. El tiempo vuela”, comenta durante el Festival de San Sebastián, donde recibió el Premio Donostia en reconocimiento a toda su carrera. En la ceremonia, el director Juan Antonio Bayona la comparó con Lauren Bacall y Gena Rowlands. “No me parece real, tengo el premio en la habitación del hotel y todavía no lo creo”, admite entre risas.

Jennifer Lawrence (nacida en Kentucky en 1990) reconoce que varias de las decisiones que tomó en aquellos años fueron clave para llegar a este punto. Considera que Los Juegos del Hambre fue el proyecto más importante de su carrera, aunque también ha confesado arrepentirse de algunas películas de esa etapa. “Había demasiada gente opinando sobre cosas que me correspondían solo a mí”, comentó alguna vez.

Por eso dejó la agencia que había representado su carrera desde el inicio y decidió trazar un nuevo rumbo. Después de repetir colaboración con David O. Russell en La gran estafa americana (2013) y Joy (2015), buscó una trayectoria más independiente, auténtica y desafiante. No es casual que una actriz que se cayó al subir al escenario a recibir su Oscar, y se lo tomara con humor diciendo “Sé que lo hacen porque les doy pena”, haya decidido romper con lo establecido.

La película narra la historia de una madre primeriza que atraviesa una depresión posparto y un estado emocional límite. Siente aislamiento, incomprensión y la presión de no encajar en el ideal de madre perfecta que impone la sociedad. Lawrence rodó la película embarazada de cinco meses. “Estaba llena de energía después de un primer trimestre difícil. El embarazo me ayudó a mantener la calma y concentrarme. Fue más exigente pintarme de azul todos los días en X-Men que filmar embarazada”, bromea.

Ya había explorado un personaje similar en Madre! (Darren Aronofsky, 2017). “Cada director tiene su estilo. Darren es muy meticuloso, mientras que Lynne Ramsay se deja llevar por el momento. La gran diferencia es que ahora ya soy madre y eso cambia todo. Hoy elijo más, sé decir que no. Prefiero filmar en Nueva York, donde viven mis hijos, y solo acepto proyectos que realmente valgan la pena”, cuenta.

En ese proceso de tomar el control de su carrera, se animó a proyectos más complejos como Madre! o Gorrión rojo (2018). También fundó su propia productora, Excellent Cadaver, cuyo primer trabajo fue Causeway (2022), una coproducción con A24 sobre una soldado que regresa de Afganistán con estrés postraumático.

Además, produjo documentales como Bread and Roses (2023), junto a la activista Malala Yousafzai, sobre la situación de las mujeres en Afganistán, y Zurawski v. Texas (2024), centrado en la lucha por el derecho al aborto.

Durante el Festival de San Sebastián también se mostró firme al opinar sobre la actualidad política mundial: “Lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio”, dijo sin titubeos. “Como productora me interesan las figuras históricas. Leo mucho, escucho pódcast, y cuando encuentro una historia que me conmueve, quiero contarla, aunque no la protagonice”.

También se prepara una nueva película del universo Los Juegos del Hambre, una precuelas que se estrenará en 2026. “Siempre supe que volverían a hacer algo con la saga, aunque pensé que pasaría cuando fuera mucho más grande”, dice con humor.

En la charla, recuerda a la niña que iba cada fin de semana al cine con su tía a ver Pocahontas, convencida de que era la única película que existía. “Aún no llevé a mis hijos al cine, son muy pequeños. Pero el otro día fui a ver Weapons y fue increíble ver a tantos adultos tapándose los ojos al mismo tiempo. Esa experiencia colectiva sigue siendo mágica.”