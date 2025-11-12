Fabiola Yáñez apuntó contra Alberto Fernández: “Quiere demostrar que no puedo ser madre”

La ex primera dama rompió el silencio y habló del conflicto judicial que mantiene con el expresidente, a quien acusa de intentar quitarle la tenencia de su hijo Francisco.

Hoy 07:53

La ex primera dama Fabiola Yáñez rompió el silencio y aseguró que el expresidente Alberto Fernández busca quitarle la tenencia de su hijo Francisco. En diálogo con Infobae, la periodista y actriz habló del conflicto judicial que mantiene con su expareja y afirmó que el exmandatario intenta “hacerla quedar como una mujer incapaz de criar” al niño de tres años y medio.

Durante la entrevista, Yáñez evitó mencionar el nombre de Alberto Fernández. Explicó que lo hace por recomendación judicial, debido a que “tiene la costumbre de ir a algún juez amigo y denunciarme por cada cosa que hago”. Pese a no nombrarlo, las alusiones fueron directas. Remarcó que la pericia solicitada en el marco del juicio de amenazas busca demostrar supuestos problemas con el alcohol para argumentar que no está en condiciones de ejercer la maternidad.

La ex primera dama, que recientemente regresó al país tras residir dos años en España junto a su hijo, contó que decidió instalarse nuevamente en Buenos Aires para rehacer su vida profesional y garantizar la seguridad de Francisco. “Me sentí acorralada y con miedo. Había personas que llegaban a mi casa con regalos para mi hijo diciendo que venían de parte de su padre. Eso me preocupó muchísimo”, expresó.

Yáñez relató que, mientras vivía en el exterior, su vínculo con el expresidente se deterioró y que comenzó a notar situaciones que consideró extrañas. “Económicamente me sentí desamparada. Llegó un punto en el que no entendía qué estaba pasando, pero sí veía una insistencia por controlar mis movimientos y mi entorno”, indicó.

Sobre las denuncias de impedimento de contacto presentadas por Fernández, Yáñez fue tajante: “Nunca hubo un impedimento de contacto. Francisco habló dos o tres veces por semana con su padre durante todo el tiempo que él estuvo fuera de España. Hubo videollamadas, intercambio de videos y hasta intervino la Secretaría de Infancia y Adolescencia para monitorear esos encuentros. Todo está documentado”, explicó.

También cuestionó el accionar judicial en torno al régimen de visitas: “Se avanzó con una rapidez inusual y sin considerar cómo impacta eso en un niño de tres años y medio. Esperaba que el padre de mi hijo me ayudara, al menos para garantizarle un techo, pero no fue así”, manifestó.

En otro tramo, la ex primera dama señaló que Fernández incumplió los encuentros previstos para ver a su hijo. “Se pautaron fechas, horarios y lugares. Para el cumpleaños no fue, y cuando tocó Semana Santa dijo que no tenía pasajes para él y sus custodios. Nunca hizo otro intento por verlo”, sostuvo.

Yáñez vive actualmente en un departamento alquilado y busca retomar su trabajo como periodista y actriz. Sin embargo, reconoció que atraviesa un momento complejo. “No estoy escondida. Solo quiero que mi hijo crezca en paz, lejos de los conflictos y la exposición”, expresó.

El exmandatario, por su parte, había negado días atrás las acusaciones en una entrevista con el canal de streaming Blender, donde afirmó que “jamás la golpeó” y que la ex primera dama “fue manipulada”.