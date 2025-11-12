Sabrina Carpenter protagonizará y producirá un musical inspirado en "Alicia en el País de las Maravillas"

La cantante y actriz estadounidense, en el mejor momento de su carrera tras seis nominaciones al Grammy, estará bajo la dirección de Lorene Scafaria para Universal Pictures.

Hoy 07:47

La estrella pop Sabrina Carpenter continúa expandiendo su carrera más allá de la música. Tras recibir seis nominaciones al Grammy por su aclamado álbum Man’s Best Friend, la artista de 25 años firmó un acuerdo con Universal Pictures para protagonizar y producir un nuevo musical inspirado en el clásico literario Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El proyecto, aún sin título oficial, marcará el primer papel protagónico de Carpenter en una gran producción de estudio. La dirección estará a cargo de Lorene Scafaria, reconocida por películas como Hustlers y The Meddler, además de su trabajo en series como Succession y New Girl. Scafaria también será la autora del guion, lo que promete una visión contemporánea y creativa del universo fantástico de Carroll.

En la producción acompañarán a Carpenter nombres de peso en Hollywood, como Marc Platt (La La Land, Wicked), Leslie Morgenstein y Elysa Koplovitz Dutton, quienes desarrollarán el proyecto a través de Marc Platt Productions y Alloy Entertainment.

Sabrina Carpenter

Aunque el texto original de Carroll es de dominio público, el anuncio marca un movimiento estratégico de Universal para ofrecer una nueva lectura del clásico, tradicionalmente asociado a Disney, que lanzó las exitosas versiones de Tim Burton en 2010 y 2016.

Carpenter, que comenzó su carrera como actriz en Disney Channel, ha demostrado en los últimos años una gran versatilidad artística. En cine, participó en títulos como Emergency (Prime Video), The Short History of the Long Road, Tall Girl (Netflix) y Clouds (Disney+), además de tener un papel destacado en The Hate U Give de 20th Century Fox. Próximamente, también será estrella invitada en un especial de The Muppet Show para Disney+.

Sabrina Carpenter.

En el plano musical, la cantante se encuentra en el mejor momento de su carrera: su disco Man’s Best Friend debutó en el puesto número uno del Billboard 200 y acumuló más de 180 millones de reproducciones en su primera semana en Estados Unidos. Actualmente, Carpenter realiza la segunda etapa norteamericana de su gira Short n’ Sweet Tour, que incluye múltiples fechas en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y el Madison Square Garden de Nueva York.