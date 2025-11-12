Sydney Sweeney reacciona a su nuevo fracaso de taquilla: "No hacemos arte por los números"

Pese a las altas apuestas que anunciaba esta película, los números sitúan a "Christy" como uno de los peores estrenos de la historia.

Hoy 07:46

En septiembre de 2025, Christy, el biopic protagonizado por Sydney Sweeney, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto. La película prometía posicionar a la actriz estadounidense en la carrera por el Oscar, apostando por un cine más independiente y prestigioso. Sin embargo, el resultado distó de ser el esperado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Dirigida por David Michôd y con un presupuesto de 15 millones de dólares, la cinta recaudó apenas 1,3 millones en su estreno en Estados Unidos, pese a haberse exhibido en más de 2.000 salas. Con estas cifras, Christy se ubica entre los peores debuts comerciales en la historia reciente del cine, sumándose a una tendencia de bajo rendimiento en producciones independientes como Die My Love o Springsteen: Deliver Me From Nowhere.

A través de su cuenta de Instagram, Sweeney compartió una reflexión sobre el fracaso en taquilla, destacando la valentía, esperanza y resiliencia que transmite la película. “No siempre hacemos arte por los números, lo hacemos por el impacto. Christy ha sido el proyecto más significativo de mi vida”, expresó la actriz. Además, subrayó el valor social de la historia: “Ayudamos a visibilizar la situación de muchas personas afectadas por la violencia doméstica”.

En el filme, Sweeney interpreta a Christy Martin, una pionera del boxeo femenino en Estados Unidos. La trama no solo aborda su trayectoria deportiva, sino también los abusos sufridos a manos de su entrenador y esposo, James V. Martin, quien intentó asesinarla en 2010. El agresor fue condenado dos años después.

Pese a la intensidad del relato y a la interpretación elogiada de Sweeney, el público norteamericano parece distanciarse de los dramas biográficos, un fenómeno que también afectó a The Smashing Machine, la historia del luchador Mark Kerr protagonizada por Dwayne Johnson, otra gran decepción de la taquilla en 2025.