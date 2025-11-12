"Rompe familia": el pasacalle que anticipó la amenaza fúnebre contra una mujer en Salta

Jessica Juárez denunció años de hostigamiento por parte de su expareja y su entorno. Tras recibir una corona con su nombre, la Justicia ordenó custodia policial y abrió una investigación por amenazas.

Hoy 09:15

Jessica Juárez, la mujer que se encontró con una corona fúnebre con su nombre, relató que no fue la primera vez que recibió hostigamiento. Se trata de un episodio más que se suma en estos últimos meses: en julio de este año se sorprendió con un pasacalle donde la acusaban de “Rompe familia”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La historia de Juárez, del barrio Los Pinares, en la localidad de Cerrillos, Salta, se dio a conocer esta semana cuando fue a buscar a su hija al jardín y se encontró con un mensaje intimidante. Una corona fúnebre colgada en el alambrado perimetral del establecimiento educativo tenía impresa su nombre junto a la leyenda “Q.E.P.D.”.

Te recomendamos: Le mandaron una corona fúnebre al jardín de su hija y apuntan a su expareja

La mujer, alertada por sus vecinos, decidió hacer pública la amenaza en sus redes sociales, lo que generó conmoción y puso en alerta a las autoridades. “Tengo miedo por mis hijos, no quiero que me pase nada”, escribió, y aseguró que no es la primera vez que sufre este tipo de amedrentamiento.

“Primero colocaron un pasacalle y ahora esto“, contó a Qué Pasa Salta.

“Rompe familia”: el pasacalles intimidatorio que le habían dedicado a Jessica

La mujer detalló que la situación de violencia se remonta a hace casi cinco años, cuando se separó de su expareja por violencia de género. Si bien Jéssica hizo múltiples denuncias, relató que todo “siguió igual” durante todo este tiempo. Tanto es así que en julio de este año se encontró con un pasacalles con mensajes acusatorios.

“Dejá a mi marido” y “Rompe familia”, son algunas de las frases que la recibieron en la puerta de su casa, y que la motivaron a hacer un fuerte descargo.

“Buenas noches. Me presento para las personas que no me conocen del barrio, soy Jessica Suárez”, fue el comienzo de su posteo en redes sociales, donde aclaró que es madre soltera.

"No existe ningún amante en mi vida. Soy madre soltera y me ocupo de trabajar, mantener a mis hijos y mi casa", sentenció en otro pasaje del descargo, que compartió De Frente Salta.