Ruby Rose criticó duramente a Sydney Sweeney por el fracaso de la biopic "Christy"

La actriz australiana cuestionó públicamente a Sydney Sweeney por sus declaraciones tras el fracaso en taquilla de Christy, el biopic sobre la boxeadora Christy Martin, y aseguró que la producción “arruinó” una historia que merecía más respeto.

Hoy 09:13

La actriz australiana Ruby Rose expresó duras críticas hacia Sydney Sweeney tras el fracaso comercial de Christy, la película biográfica sobre la boxeadora Christy Martin.

Sweeney, protagonista y productora del filme, había defendido recientemente el proyecto a través de redes sociales, señalando que “no siempre hacemos arte por los números, sino por el impacto”. Sin embargo, sus palabras generaron una fuerte reacción por parte de Rose, quien la acusó de haber “arruinado” la película.

“Que su representante hable del fracaso y diga que Sydney Sweeney lo hizo por el ‘pueblo’... Nadie quiere ver a alguien que los odia pavoneándose y haciéndose pasar por nosotros. Eres una cretina y arruinaste la película. Punto. Christy merecía algo mejor”, escribió la actriz de Orange Is the New Black en su cuenta de Threads.

Sydney Sweeney en Christy

Rose también reveló que en un principio ella había sido considerada para interpretar a Christy Martin, y que el guion original “era increíble”, aunque finalmente el papel quedó en manos de Sweeney. Según explicó, entendió la decisión en su momento, ya que este tipo de cambios son comunes en la industria cinematográfica.

Ruby Rose

Las declaraciones de Ruby Rose generaron un amplio debate en redes sociales: algunos usuarios apoyaron su postura, mientras que otros defendieron a Sweeney, destacando su intención de visibilizar la historia de la boxeadora y las situaciones de violencia doméstica que atravesó.

Mientras tanto, Christy continúa en cartel en más de 2.000 salas de Estados Unidos, con una recaudación inicial muy baja. Resta saber si la polémica impulsará el interés del público por ver la película.