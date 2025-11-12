Video: en medio de tantos rumores, Diego Leuco aclaró por qué se canceló la entrevista a la China Suárez en Luzu TV

El periodista rompió el silencio y explicó los motivos de la suspensión. Lo hizo en comunicación con Pampito y Nazarena Di Serio en Resumido Info.

Hoy 10:15

La cancelación de la entrevista entre Diego Leuco y La China Suárez en la plataforma LuzuTV sorprendió a la audiencia y generó especulaciones en el mundo del espectáculo argentino. El motivo detrás de la suspensión no fue una exigencia de la actriz, como se llegó a rumorear, sino un malentendido en la producción sobre la supuesta necesidad de que Nico Occhiato estuviera presente durante la nota. Leuco, conductor y periodista, se encargó de aclarar públicamente los hechos y despejar cualquier duda sobre el trasfondo del episodio, en diálogo con Pampito y Nazarena Di Serio en Resumido Info.

La organización de la entrevista atravesó varias etapas de planificación. Según relató Leuco, la producción evaluó inicialmente la posibilidad de realizar la nota en diferentes programas dentro de Luzu. Finalmente, se optó por un mano a mano entre el periodista y la actriz, con la intención de abordar temas de interés periodístico y profundizar en la conversación. “Siento que escuchar a la China Suárez hoy era mucho interés, y ese es nuestro modo de hacerlas”, expresó Leuco, subrayando el valor que le atribuía a la entrevista.

Durante la coordinación, surgió un punto de confusión respecto a la participación de Nico Occhiato. Leuco recordó que, en un primer momento, propuso avanzar con la entrevista sin la presencia de Nico, ya que este no podía asistir en la fecha prevista. “Yo dije: ¿Por qué no? En ese momento, Nico, no podía”, relató el conductor. Sin embargo, algo cambió: “En mi producción recibí la asistencia de: ‘Che, mirá que es importante que esté Nico’”, explicó Leuco. Ante esta indicación, el periodista interpretó que la presencia del creador de Luzu TV se había transformado en una condición para la realización de la nota.

Frente a la posibilidad de que la participación de Occhiato fuera indispensable y ante la imposibilidad de cumplir con ese requisito, la producción y Leuco optaron por posponer la entrevista. “Si es condición, no hacemos la nota, no pasa nada”, relató el conductor, dejando en claro que la decisión buscó evitar confusiones y priorizar la claridad en la organización.

Tras la cancelación, Leuco y La China Suárez mantuvieron una conversación telefónica para aclarar lo sucedido. El periodista destacó que tanto la producción como la propia actriz le aseguraron que nunca existió un pedido de su parte respecto a la presencia de Occhiato. “Ambas me explicaron que de su parte no hubo nunca ninguna exigencia”, afirmó Leuco, despejando así cualquier especulación sobre posibles condiciones impuestas por la invitada.

Actualmente, la relación entre las partes se mantiene cordial y abierta a futuras colaboraciones. Leuco remarcó que la decisión de suspender la nota respondió únicamente al deseo de evitar malentendidos y buscar una oportunidad más propicia para concretar el encuentro. Tanto él como China Suárez manifestaron su disposición para retomar la entrevista en el futuro, una vez que se disipen las confusiones generadas en esta ocasión.

Así, la posibilidad de un diálogo entre Diego Leuco y China Suárez permanece vigente, a la espera de un momento más adecuado para concretarse y sin que el episodio reciente haya cerrado las puertas a una futura conversación.

La polémica por la cancelación se instaló en redes sociales y portales de espectáculos

La expectativa era máxima y la polémica estaba servida: la visita de la China Suárez a la plataforma Luzu prometía ser uno de los momentos más comentados de la semana. Sin embargo, la entrevista pautada con Diego Leuco nunca llegó a concretarse y, con el correr de las horas, la cancelación se transformó en un tema central tanto para la audiencia como para el mundo del espectáculo argentino. Entre rumores de exigencias, versiones cruzadas y debates en redes, el tema escaló rápido y obligó al propio equipo de Antes que Nadie a poner las cosas en claro.

El miércoles a primera hora de la mañana, el estudio de Luzu fue testigo de una charla franca y necesaria. Diego, flanqueado por Mica Vázquez, Yoyi Francella y Martín “El Trinche” Dardik, tomó la palabra desde su habitual asiento e hizo un repaso detallado de la situación. “Me parece una lástima. Lo rico de una entrevista, del periodismo y el diálogo, es que lo interesante es sentarte frente a una persona, que puede estar de acuerdo o no con vos. Puede ser más enriquecedor”, reflexionó Leuco, apoyando la importancia de la conversación genuina.

El conductor también fue claro respecto a los límites y códigos del oficio: “Ahora, yo apoyo cuando haces una nota y no preguntás nada. Le hacés una entrevista, te dijeron eso, te mintió en la cara y no dijiste nada, sos un salamín. Pero la censura previa, como periodista, me da lástima que suceda eso”. Así puso el foco en la ética periodística y en el rol de quienes ocupan el micrófono.

A medida que las versiones crecían y el runrún aumentaba, Diego decidió explicar al aire cómo fue el detrás de escena que finalmente llevó a la cancelación. “Todos los que hablaron del tema me escribieron y lo valoro. Se dijeron muchas pavadas al principio”, arrancó. “Les cuento lo que pasó con la China Suárez. Hay dos maneras de tener a un invitado: una es llamar a la prensa o al manager de un invitado; la otra, hay personas que, cuando tienen una serie, teatro o algo, nos dicen que están haciendo prensa”.

Según el conductor, el primer intento de tener a la China como invitada fue para el ciclo Nadie dice nada, pero por cuestiones de grilla y espacio, no pudo concretarse. Se barajó la idea de llevarla a Patria y Familia, pero la agenda de la actriz tampoco coincidía con la del programa. Fue allí cuando la posibilidad llegó a Antes que Nadie. “Ella genera interés, ya sea de los que la aman o de los que la odian. Dijimos ‘hagámosla’. Cuando empezamos a pensar la entrevista, era tal el quilombo que había, que dijimos: ‘Hagamos algo distinto, vamos al hueso. Si no le preguntás nada por los bolonquis, para mí hiciste una mala nota’... Entonces pensamos en hacer un mano a mano antes de ir a la mesa”, explicó Leuco.

El equipo de Suárez, según lo relatado, rechazó ese mano a mano. “Dije: ‘Bueno, voy a hablar de todo desde la mesa’. Pero no hubo nunca una condición de temas”. Sin embargo, la negociación tomó un giro inesperado cuando los representantes de la actriz hicieron una solicitud particular: “Después nos empezó a llegar eso de si podía estar Nico Occhiato en algún momento de la entrevista, y no se podía. Volvieron a preguntarnos ‘¿seguro no se puede?’. No, no se puede. Entonces, ellos nos dijeron que si no se podía Nico, no se hacía la nota”.

Leuco hizo hincapié en que la supuesta mesa de condiciones nunca existió y que, lejos de escalar el asunto o resentirse, la baja de la nota fue una consecuencia natural de no alcanzar un acuerdo: “Me llamó la manager de la China, Caro Nolte, y me dice: ‘Mirá que nosotros no pedimos nada’”. Luego la propia China se comunicó y fue clara: “‘Yo no pedí nada’. Nosotros no pedimos la nota, sí aceptamos hacerla”.

La conclusión llegó sin escándalos ni dramatismos, pero dejó un mensaje contundente: “En ningún momento nos enojamos ni nos pareció una falta de respeto o exagerado, sino que sentimos que solicitaban algo que era imposible que pueda ocurrir. Es muy natural y simple porque ocurre en todos los medios bajar o subir una nota. Evidentemente, acá hay un nivel de emocionalidad con este tema que hace que todo explote profundamente. De nuestra parte lo que ocurrió es que pidieron cosas que no podíamos cumplir, no que nos indignaba. De su parte dijeron que nunca lo pidieron, listo y quedó ahí”.

“No vamos a torcer un programa que no tiene que ver con nosotros”, sentenció Leuco, cerrando el capítulo con la elegancia y claridad que suele manejarse en el ciclo y dejando en claro que, más allá de la polémica, a veces las cuentas no cierran y la nota simplemente no sucede.