Paula Chaves habló del distanciamiento con la China Suárez: "Se rompió..."

La modelo se refirió a su relación con la actriz y explicó que “a veces te alejás sin darte cuenta”, según expresó en diálogo con LAM.

Hoy 10:25

El distanciamiento entre dos amigas bajo la lupa de las cámaras. Paula Chaves finalmente habló y puso en palabras el final de la cotidianeidad con Eugenia La China Suárez. La revelación se escuchó y retumbó en el estudio de LAM (América TV), en las últimas horas de una jornada en la que los rumores sobre la relación entre la modelo y la actriz parecían multiplicarse al ritmo de las noticias y los mensajes en redes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las preguntas apuntaron sin piedad: “¿Seguís en contacto con la China?”. La modelo y conductora respiró, sostuvo la mirada y eligió la verdad simple. “Se rompió la cotidianeidad, no el vínculo. A veces pasa que en la vida te vas alejando de personas, o mismo por el día a día, los chicos, las rutinas, el colegio. Nunca pasó nada en concreto, sino que simplemente la relación se fue enfriando”. Era una declaración sincera que evitaba las especulaciones que dieran pie a otro sentido, pero siempre desde la compostura: ninguna pelea, ningún escándalo, apenas el suave y doloroso paso del tiempo.

El presente de Paula suena a reinvención. Ahora, como parte del equipo del canal de streaming Olga, la modelo observa desde otro lugar el revuelo por la cancelación de la entrevista de la China Suárez en LuzuTV. La historia cruzada de ambas la regresó a escena. “¿Y lo de la nota caída, qué opinás?”, insistieron los periodistas. Paula eligió el terreno seguro: “Opinar sobre cosas que de verdad no sé si son ciertas, no me parece. No sé si fue cierto que Nico la rechazó, entonces no me quiero subir a algo que no tengo ni idea y no puedo opinar”, resumió, dando cuenta de la experiencia que tiene frente a los micrófonos para cortar las especulaciones.

Te recomendamos: Video: en medio de tantos rumores, Diego Leuco aclaró por qué se canceló la entrevista a la China Suárez en Luzu TV

Mucho se esperaba de la participación de la China en LuzuTV, la señal de streaming que no para de crecer. Los seguidores de Antes que Nadie, conducido por Diego Leuco, aguardaban el mano a mano. Incluso el canal de streaming lo había anunciado: la actriz confirmada, los fanáticos expectantes, la audiencia a la espera de ese juego de preguntas y respuestas.

La versión oficial nunca llegó, pero los detalles sí. Yanina Latorre, en Sálvese quien pueda (América TV), ventiló el tema al aire: “Finalmente, la China Suárez no va a estar en LuzuTV, en el programa de Diego Leuco”. Según detalló la conductora, la entrevista estaba organizada, todo listo en la producción. Pero en el último instante se cayó, según Latorre, por una condición impensada de la propia Suárez: “La China pidió que Nico Occhiato, creador y fundador de LuzuTV, también esté en la entrevista”. El pedido habría caído como un balde de agua fría en la producción, y fue suficiente para que se bajara todo.

El propio Leuco habló en Resumido Info. Y si bien no hizo referencia a estas versiones, aseguró que, frente a la posibilidad de que la participación de Occhiato fuera indispensable y ante la imposibilidad de cumplir con ese requisito, la producción y Leuco optaron por posponer la entrevista.“Si es condición, no hacemos la nota, no pasa nada”, relató el conductor, dejando en claro que la decisión buscó evitar confusiones y priorizar la claridad en la organización.

¿Fue la solicitud de la actriz un simple capricho? ¿Había algo que solo podía decir frente a Nico? La pregunta queda flotando. Lo cierto es que la esperada presencia de la China Suárez en el canal quedó en suspenso. El malestar en la interna de la producción creció. Y la decepción también fue colectiva: seguidores, compañeros y hasta rivales mediáticos vieron cómo se esfumaba una oportunidad de ver a la actriz fuera de libreto.

Hasta el momento, desde LuzuTV no se explicó, confirmó o rectificó el tema, como si el silencio significara la mejor defensa ante el revuelo. Mientras tanto, el eco de la frase resonó varias veces en las redes y en los portales: “Se rompió la cotidianeidad, no el vínculo”. ¿Será solo el tiempo el que se encarga de enfriar los lazos, o hay algo más que nadie se anima a decir en voz alta?