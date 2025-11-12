Ingresar
Emerenciano Sena lloró en su declaración en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El dirigente social está detenido junto a su esposa, acusados de haber colaborado en el presunto femicidio de la joven en Chaco.

Hoy 11:28

En una nueva audiencia del juicio por el femicidio de Cecilia Stryzowski, declaró Emerenciano Sena, quien lloró ante el jurado.

“Me acusan de algo que no cometí”, afirmó el líder piquetero y creador del barrio que llevaba su nombre antes de ser detenido.

Sena es el primero de los acusados que declara en el juicio por el femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski, en Resistencia, Chaco. Está acusado de ser partícipe necesario del crimen.

En su declaración, Sena reivindicó su trabajo en distintas organizaciones sociales y buscó vincular las acusaciones en su contra a motivaciones políticas. “Algunos me quieren condenar porque corté la calle, era el mecanismo para hacernos oír, si me quieren condenar por eso que lo hagan. No cometí ningún delito, hice mi rutina”, insistió.

Creo que me condenan porque construí el barrio, porque otro delito no cometí y ese es mi logro”, afirmó.

Sobre el crimen de su nuera, afirmó que “lo que sucedió es aberrante” pero insistió que “no hizo nada”.

