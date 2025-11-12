Mitre presentó a Carlos Mayor como su nuevo director técnico

El experimentado DT arribó anoche a Santiago del Estero y esta mañana dirigió su primera práctica en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione.

Hoy 10:53

El Club Atlético Mitre dio un paso clave en su planificación de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional. Carlos Mayor, de 60 años, se convirtió oficialmente en el nuevo director técnico del equipo aurinegro, tras resolver su salida de Chacarita Juniors, donde estuvo al mando durante cinco partidos.

El flamante DT llegó anoche a la capital santiagueña y, puntualmente a las 9 de la mañana, tomó contacto con el plantel en el complejo de Roca y 3 de Febrero, donde dirigió su primer entrenamiento.

Con su llegada, Mitre inicia la etapa de evaluación del plantel actual, con vistas a definir los refuerzos y la reestructuración del equipo para el próximo campeonato.

Durante su presentación, Mayor expresó su entusiasmo por el desafío: “Queremos armar un equipo competitivo porque sabemos lo que significa este club, que tiene mucha gente y exige”.

Y agregó: “Es un club que está afianzado en la categoría, es protagonista y tengo buenas referencias. Mitre siempre tuvo buenos jugadores, y me gustó la ciudad. El llamado de Guillermo fue clave, y hubo varias cosas que me entusiasmaron para venir. Vamos a charlar con el mánager, ver a los jugadores y tomaremos decisiones. Como siempre, hay recambios cuando se llega a un club, pero quiero evaluar, verlos”.