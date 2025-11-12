Cansada de las especulaciones, habló la China Suárez y desmintió a Yanina Latorre

La actriz se refirió al revuelo por su entrevista frustrada en Luzu TV y aclaró que fue “un malentendido” entre las producciones. También apuntó contra quienes “fomentan el hate”.

Hoy 11:45

La China Suárez se hartó de los rumores que circularon sobre una entrevista que iba a hacer con Nico Occhiato y decidió salir a contar su verdad.

A través de su perfil de X, desmintió los dichos de Yanina Latorre, quien había asegurado que la actriz puso “exigencias” para ir al canal de streaming Luzu.

Según había dicho la panelista de LAM (América), la China solamente quería ir al programa Nadie dice Nada. Sin embargo, a Ochiatto no le habría interesado hacer esta nota por lo que ofreció que la entrevista sea en otros dos espacios: Patria y Familia o Antes que nadie.

“Cuando se lo ofrecieron, ella dijo Antes que nadie. Se arregla la nota con Diego Leuco. Él le ofrece un mano a mano, pero ella dice que no, que quiere con toda la mesa y se cerró”, sostuvo Yanina.

Qué dijo la China Suárez sobre la información que dio Yanina Latorre

“Lo más genial de todo es que yo no me enteré de ninguna exigencia, no las puse yo”, escribió la actriz en su perfil de X luego de que Yanina dijera que puso condiciones en Luzu para poder hacer la nota.

China Suárez en X

“Ellos querían que vaya a Nadie dice nada y yo les dije que prefería ir con (Diego) Leuco porque ya me había entrevistado años antes y la había pasado muy bien”, explicó Suárez.

