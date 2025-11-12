Borja, cuestionado y relegado, cada vez más cerca de irse de River: lo buscan desde México

El delantero colombiano termina contrato a fin de año, no hubo charlas para renovarlo y su ciclo en Núñez parece cerrado. Tigres asoma como posible destino.

Hoy 11:31

En un año para el olvido, River todavía pelea por cerrar bien la temporada, pero ya piensa en el 2026. Y entre las salidas casi cantadas aparece la de Miguel Ángel Borja, quien atraviesa sus últimos meses con la camiseta del Millonario. El vínculo del colombiano vence a fin de año y, pese a los rumores, no hubo contactos formales para su renovación.

Después de tres años y medio en el club, la relación con los hinchas se desgastó y su protagonismo fue en descenso. Aunque él expresó su deseo de continuar, Marcelo Gallardo prefiere otro tipo de centrodelantero y no pondría obstáculos a su partida. En esta segunda mitad del 2025, Borja apenas convirtió dos goles y arrastra la frustración de haber errado dos penales decisivos: ante Independiente Rivadavia (por Copa Argentina) y frente a Gimnasia, en el último minuto del partido.

Con la llegada de Sebastián Driussi a principios de año y de Maximiliano Salas a mitad de temporada, Borja perdió su lugar y todo indica que su salida es solo cuestión de tiempo. Atrás quedarán sus 62 goles en 159 partidos y el título en la Liga Profesional 2023 como punto más alto de su paso por Núñez.

En cuanto a su futuro, Tigres de México ya mostró interés formal en ficharlo, mientras que desde América de Cali también hicieron consultas. No obstante, su representante, Juan Pablo Pachón, descartó por ahora un regreso a Colombia. Todo indica que el próximo destino del “Colibrí” estará fuera del país y lejos del Monumental.