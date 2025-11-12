Rodrigo Fernández Cedrés, el jugador que Independiente busca retener para 2026

El mediocampista uruguayo termina su préstamo en diciembre y quedará libre de Santos. El Rojo analiza hacerle una oferta para que siga en Avellaneda.

Hoy 11:42

Independiente ya empezó a planificar el próximo año. Sin chances de meterse entre los ocho mejores del Torneo Clausura, el equipo de Gustavo Quinteros apunta a clasificar a la Copa Sudamericana 2026 y, al mismo tiempo, trabaja en el armado del plantel. En ese escenario, Rodrigo Fernández Cedrés aparece como una de las prioridades de la dirigencia para continuar en el club.

El mediocampista uruguayo, de 28 años, está a préstamo desde Santos hasta diciembre, pero su contrato con el conjunto brasileño también vence a fin de año, por lo que quedará en libertad de acción. Ante esto, el Rojo planea hacerle una oferta formal para retenerlo, aunque no será fácil: Olimpia de Paraguay también lo tiene en la mira y podría competir por su pase en el próximo mercado de pases.

Desde su llegada, Fernández Cedrés se ganó un lugar importante en el esquema de Quinteros gracias a su regularidad, despliegue y sacrificio en la mitad de la cancha. Su continuidad es una de las prioridades del cuerpo técnico, que busca mantener la base del equipo para encarar la temporada 2026 con mayor estabilidad.

Además del volante charrúa, otros tres jugadores terminan contrato este año: el arquero Joaquín Blázquez, el defensor Nicolás Freire y el mediocampista Federico Mancuello, cuyo futuro también se definirá en las próximas semanas.

En lo deportivo, Independiente viene de lograr un triunfo clave ante Deportivo Riestra con un gol agónico de Santiago Montiel, que cortó el invicto de 27 partidos del Malevo y mantuvo viva la ilusión de meterse en la Sudamericana. Con 44 puntos en la tabla anual, el Rojo ocupa el puesto 12 y necesita una combinación de resultados para lograrlo: ganar a Rosario Central, que Huracán no supere a Barracas y que Lanús se consagre campeón de la Copa Sudamericana.