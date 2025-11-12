Racing define su plantel 2026: los jugadores que terminan contrato y podrían irse

Facundo Mura y Luciano Vietto encabezan la lista de futbolistas que podrían dejar la Academia. La dirigencia analiza caso por caso.

Hoy 11:47

Racing atraviesa semanas decisivas. Tras la eliminación de la Copa Libertadores, el equipo buscará este fin de semana asegurar su clasificación al certamen 2026 a través de la tabla anual, mientras la dirigencia ya planifica el futuro. En Avellaneda hay varios jugadores que terminan su contrato a fin de año y cuyo destino aún no está definido.

El caso más importante es el de Facundo Mura, quien se afianzó como titular en los últimos partidos y se transformó en una pieza clave para Gustavo Costas. Sin embargo, las negociaciones para renovar su vínculo están estancadas.

“Hace mucho tiempo que venimos hablando. Estoy en un club grande, hice un esfuerzo grande y esperemos que se encuentre una solución”, declaró recientemente el defensor de 26 años, que llegó en enero de 2022 y acumula 144 partidos y 12 goles con la camiseta de Racing.

Otro nombre fuerte de la lista es Luciano Vietto, cuyo contrato también vence en diciembre. El delantero tenía una cláusula para extender su vínculo hasta 2026, pero no fue ejecutada debido a su escasa participación esta temporada por una pubalgia que lo marginó gran parte del año. Desde su regreso en 2024, apenas disputó el 30% de los minutos en el Clausura y menos del 20% en la Libertadores, aunque no se descarta una renegociación si se recupera plenamente.

El mediocampista Bruno Zuculini es otro de los casos a resolver. El volante, que volvió al club en enero de 2024 tras diez años, se consolidó como un referente en el mediocampo, pero todavía no hay definición sobre su continuidad.

En cuanto al arco, Gabriel Arias también finaliza su vínculo en diciembre. La idea de la dirigencia es ofrecerle un nuevo contrato para que se retire en Racing, pese a que actualmente es suplente de Facundo Cambeses, quien podría recibir ofertas del exterior tras su gran nivel.

La lista la completan Gastón “Chila” Gómez, a préstamo en Deportes Concepción (Chile); Fernando Prado, cedido en Cerro Largo (Uruguay); y Fabián Sánchez, lateral izquierdo que no es tenido en cuenta y quedaría libre.

Por último, el técnico Gustavo Costas también tenía contrato hasta diciembre, aunque el presidente Diego Milito confirmó que ya le realizaron una oferta de renovación.