Se definen los campeones del certamen santiagueño de karting 2025

La actividad se disputará en el kartodromo Francisco de Aguirre.

Hoy 11:52

Este sábado en horario nocturno, se disputará en el kartodromo Francisco de Aguirre la octava y última fecha del campeonato santiagueño de karting temporada 2025.

Las inscripciones se están confirmando con un buen número de participantes, los pilotos locales al igual que los de Tucumán y Catamarca que integran habitualmente la grilla de largada, no se quieren perder el cierre del campeonato con el objetivo de pelear por el título.

Los campeonatos de las distintas categorías después de la séptima fecha quedaron de la siguiente manera: En la categoría Escuela el puntero es Gael Sierra con 83 puntos; en la IAME 60 Lorenzo Liverani es líder con 90 unidades.

En la 150 Junior Ignacio Sierra el puntero con 49 puntos; una de las categorías más peleadas la 150 Nacional C Gabriel Suarez está al frente con 46 puntos; en tanto en 150 Nacional A el nuevo líder es Valentino de la Riestra 94 puntos; además en la 150 B el dominador es Matías Tarchini con 110 unidades; por último, en la 150 A Agustín Viano es el líder con 103 puntos.