Cristian Molins dejó de ser el entrenador de Sarmiento de La Banda

El ciclo llegó a su fin tras un acuerdo con la dirigencia. El club agradeció su trabajo y le deseó éxitos en su futuro profesional.

Hoy 12:52

A partir de una decisión tomada de común acuerdo con las máximas autoridades del Club Sarmiento, Cristian Molins dejó su cargo como entrenador del plantel que compite en el Torneo Federal A.

Desde la institución bandeña informaron oficialmente la medida, destacando el profesionalismo y la entrega del cuerpo técnico durante su paso por el club.

“El Club Sarmiento agradece a todo el cuerpo técnico por su enorme profesionalismo, compromiso y respeto a nuestra camiseta. Asimismo, les desea todos los éxitos en los siguientes pasos de su carrera”, expresaron desde la entidad.

Con esta salida, Sarmiento deberá definir en los próximos días quién será el nuevo entrenador para encarar la próxima etapa de la competencia y planificar la temporada 2026.