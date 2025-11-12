Gatitos rescatados, yoga y solidaridad: así se vivió la jornada pet friendly en la Biblioteca Ricardo Rojas

La actividad reunió a voluntarios y amantes de los animales para disfrutar de una clase de yoga entre felinos rescatados. Todo lo recaudado fue destinado a apoyar el trabajo de Michis Sgo.

Hoy 13:30

El pasado sábado 8 de noviembre, la Biblioteca Popular Ricardo Rojas fue escenario de una jornada muy especial y llena de alegría, ternura y energía positiva, con una actividad solidaria junto al grupo Michis Sgo. La misma llegó con más de 15 gatitos rescatados, dispuestos a compartir cariño con todos los presentes.

La tarde comenzó con una clase de yoga entre gatos, una experiencia única en la que los participantes pudieron relajarse, conectarse con el entorno y disfrutar de la compañía de los pequeños felinos, que, curiosos y juguetones, acompañaban cada movimiento.

Luego, los asistentes compartieron una merienda comunitaria, en la que también pudieron colaborar con una causa solidaria, destinada a recaudar fondos para continuar apoyando la labor de Michis Sgo en el rescate, cuidado y promoción de la adopción responsable de animales.

La actividad tuvo una excelente repercusión, con gran participación del público y un ambiente cargado de energía solidaria. Desde la biblioteca expresaron un agradecimiento especial a Sofía Bogado, por su compromiso y dedicación en la organización de esta jornada, así como a todas las personas que se sumaron y colaboraron.

La Biblioteca Popular Ricardo Rojas reafirma su compromiso como espacio Pet Friendly, con las puertas siempre abiertas para promover actividades sociales, culturales y de bienestar comunitario, que fomenten la empatía y los valores solidarios. Porque, como destacaron desde la institución, “los pequeños gestos de amor y empatía hacen una gran diferencia”.

Para colaboraciones o donaciones, puedes comunicarte con Sofía Bogado, integrante del equipo de Michis Sgo, al 3855182368. Para ver más imágenes del encuentro ingresa en Instagram @bibliotecaricardorojas.