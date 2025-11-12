Detuvieron en La Banda a un hombre de Chubut acusado de abusar sexualmente de su nieta

El sujeto, de 59 años, era buscado desde hace más de un año por la justicia, acusado de abuso sexual con acceso carnal reiterado y agravado por el vínculo. Fue capturado por la Policía Federal cuando cobraba un plan por discapacidad en un banco.

La División Unidad Operativa Federal de Santiago del Estero de la Policía Federal detuvo a un individuo prófugo de la justicia de la provincia de Chubut, el cual venía siendo buscado desde hace más de un año, en virtud de ser denunciado por abuso sexual en reiteradas ocasiones en contra de su nieta menor de edad, en momentos que quedaba a su cuidado cuando sus progenitores se retiraban de su vivienda a trabajar.

La causa, que se tramita ante la Fiscalía a cargo de la Dra. Gabriela Balbuena, bajo la supervisión del Dr- Martín Robertson, fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Chubut, solicitó que se inicie una investigación en la provincia a fin de determinar y dar con el paradero de O.A.M., de 59 años, acusado de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por resultar un grave daño en la salud de la víctima menor de edad, en modalidad continuada.

Mediante trabajos de inteligencia realizados en primera instancia por la D.U.O.F. Esquel de la Policía Federal, se logró detectar que el acusado residía en esta provincia cambiando de domicilio de forma permanente. Asimismo, se pudo establecer que cobraba un plan por discapacidad en el Banco Nación.

De esta manera, se montaron vigilancias en distintas entidades bancarias de la ciudad de Santiago del Estero, logrando dar con un masculino de similares características en un banco ubicado en la localidad de La Banda. Una vez correctamente identificado y confirmado que se trataba del buscado, se procedió a su inmediata detención y su alojamiento en sede de la Policía Federal para su posterior traslado a la provincia de Chubut, localidad de Esquel.