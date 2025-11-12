La Banda, en alerta: crecen los robos de cables y tableros eléctricos del alumbrado público

Desde la Municipalidad piden a los vecinos comunicar de inmediato cualquier hecho vandálico.

Hoy 15:06

Desde el Obrador Municipal de La Banda solicitaron a los vecinos cuidar los elementos que forman parte del alumbrado público y alertar ante cualquier hecho de robo o daño al mobiliario urbano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con un equipo de Noticiero 7, el responsable del área, Cristian Alzamora, explicó que en los últimos días se registraron varios robos de tableros y cables en diferentes puntos de la ciudad. “Nos han robado tableros enteros, tanto en la calle Rebotaro, toda la parte de iluminación de los barrios Tabla Redonda y Villa Margarita; también en la Plaza de San Carlos”, señaló.

El funcionario destacó que este tipo de hechos genera complicaciones en la reposición del servicio. “Cambiar una lámpara es algo simple de mantenimiento, el resto lleva más tiempo. Y sabemos que hoy una ciudad donde no está iluminada, con el peligro que conlleva”, remarcó.

Desde el municipio subrayaron que el robo de cables y tableros eléctricos afecta la seguridad y la economía de la ciudad. Por ello, insistieron en la importancia de la participación ciudadana para preservar el buen funcionamiento del alumbrado público.