El equipo de la Selección Argentina para enfrentar a Angola

Lionel Scaloni ultima detalles para el último amistoso del año. Rulli será el arquero, Messi encabezará el ataque y habrá minutos para Kevin Mac Allister, Valentín Barco y el juvenil Gianluca Prestianni.

Hoy 15:07

La Selección Argentina se prepara para cerrar su año futbolístico con un amistoso ante Angola en Luanda, y Lionel Scaloni ya tiene prácticamente definido el equipo titular. Con la intención de darles minutos a todos los convocados y seguir evaluando variantes, el entrenador mantendrá una base consolidada con Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada en el frente de ataque.

En el arco, Gerónimo Rulli será el encargado de custodiar los tres palos. La línea defensiva inicial estará compuesta por Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Si el Cuti no llega en óptimas condiciones, Marcos Senesi ocupará su lugar. En el segundo tiempo, se prevé el ingreso de Kevin Mac Allister por Foyth y de Valentín Barco, quien también sumará minutos.

En el mediocampo, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister serán los fijos, mientras que el tercer volante saldrá entre Giovani Lo Celso y Nicolás Paz, una de las pruebas que el cuerpo técnico quiere volver a observar.

En ofensiva, Messi liderará el ataque, acompañado por Lautaro Martínez y Thiago Almada. Además, José Manuel López tendría participación en el complemento y Gianluca Prestianni, una de las grandes promesas del fútbol argentino, podría debutar oficialmente en la Selección Mayor.

La idea de Scaloni es que todos los convocados tengan minutos en este último amistoso del año, que servirá como cierre antes del sorteo del Mundial 2026. El objetivo es mantener la competitividad interna y seguir fortaleciendo el recambio en el plantel campeón del mundo.