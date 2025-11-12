Santiago Pérez: “Tenemos que seguir defendiendo fuerte para mantener nuestro volumen en ataque”

El escolta de Olímpico de La Banda hizo un análisis del presente en la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 16:39

En la antesala de una nueva gira fuera de casa, el escolta, Santiago “Pippen” Pérez, analizó el presente de Olímpico, que visitará a Oberá y La Unión de Formosa tras un muy buen triunfo ante Unión de Santa Fe en el Vicente Rosales.

Reconoció que el equipo llega revitalizado: “Venimos de un partido muy bueno donde pudimos resolver lo que era nuestro déficit en los últimos encuentros: cerrar el juego. Lo hicimos bien y ahora trataremos de repetirlo en esta gira para ir a buscar las victorias”, señaló.

En cuanto a las claves que deberán sostener en esta doble fecha, Pérez fue claro al remarcar la importancia del costado defensivo. “Tenemos que seguir haciendo nuestra defensa, que es nuestra prioridad. Primero defender, para después poder tener un volumen alto en ataque. Nos enfrentamos a equipos con mucho poder ofensivo, así que será fundamental ponernos fuertes atrás”, destacó.

Por último, el jugador chaqueño se refirió a la llegada de Dennis McKinney, el nuevo perímetral del equipo: “Entrenó muy poquito con nosotros, pero dejó una buena sensación. Sin duda es una rotación más que veníamos necesitando porque en los últimos partidos estábamos quedando cortos. Ahora lo importante es que se adapte rápido y darle la confianza para que pueda hacer su juego”.

Nota y foto: Prensa Olímpico