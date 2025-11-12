Delincuentes sustrajeron alambrado perimetral del cementerio de Icaño

El hecho delictivo generó indignación en la comunidad. La policía de la Comisaría 55 investiga el hecho.

Un hecho de vandalismo y robo, generó indignación en la comunidad de Icaño, luego de que días atrás se constatara la sustracción del alambrado o tejido metálico que rodeaba el cementerio local.

Vecinos de la zona advirtieron la falta del cercado y dieron aviso a las autoridades municipales, quienes confirmaron que se trató de un robo reciente. El alambrado cumplía una función importante, ya que delimitaba el predio y ayudaba a mantener el orden y el respeto dentro del lugar sagrado.

El hecho fue calificado por muchos vecinos como “una falta de respeto hacia los difuntos y sus familias”, ya que el cementerio es un espacio de recogimiento y memoria.

Desde la Municipalidad de Icaño se informó que se radicó la denuncia correspondiente y que se evalúan medidas para reponer el cercado y reforzar la seguridad del lugar, con el objetivo de evitar nuevos hechos de este tipo.