Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 16:58

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Jueves 13 de noviembre:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios Juan Felipe Ibarra, Bosco 1 y 3 de la ciudad Capital

de 09:00 a 12.00 hs afectando a los barrios Coesa y Borges 2° Ampliación de la ciudad Capital

de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte de la ciudad de Pinto (Zona Oeste)y a las localidades de Villa Unión (dpto. Aguirre) y a localidades de San José de Boquerón, Puesto Nuevo, Ahí Veremos, Santo Domingo y Algarrobal Viejo (dpto. Pellegrini)

de 11:00 a 14:00 hs afectando al Paraje El Pirucho y sus zonas rurales aledañas (dpto. Figueroa).

Viernes 14 de noviembre:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios Ulluas, Jardín, Los Flores y Los Flores 1° Ampliación de la ciudad Capital

de 09:00 a 12.00 hs afectando a parte del barrio América del Sur de la ciudad Capital (comprendido entre Aconcagua, Belgrano, Paraguay y Ecuador)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a la ciudad de Lugones y sus zonas rurales aledañas y a las localidades de Manogasta (dpto. Silipica), San José de Boquerón, Puesto Nuevo, Ahí Veremos, Santo Domingo y Algarrobal Viejo (dpto. Pellegrini).

