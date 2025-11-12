El aeropuerto de Santiago del Estero duplicará la capacidad de su estacionamiento

Las obras permitirán pasar de las 35 posiciones actuales a 64 espacios de estacionamiento. Se estima que estarán finalizadas en 45 días.

Hoy 17:31

Aeropuertos Argentina inició las obras de ampliación del estacionamiento principal del aeropuerto de Santiago del Estero, que permitirán duplicar las posiciones actuales, mejorando también la comodidad de maniobra y la seguridad en el espacio.

El estacionamiento cuenta actualmente con 35 isletas, que luego de las obras pasarán a ser 64, lo que permitirá duplicar prácticamente los espacios asignados a vehículos particulares. También se contemplarán nuevos sectores para las paradas de buses y taxis, junto con la instalación de cámaras de seguridad que monitorearán el estacionamiento. Como parte de esta ampliación, se realizarán trabajos de forestación y reforestación, para sumar espacios verdes integrados a la nueva obra.

Durante la duración de las intervenciones, estimada en 45 días, se solicita a los pasajeros que se acerquen con vehículos considerar un tiempo adicional para el estacionamiento, debido a los trabajos en la zona. Adicionalmente, aquellos pasajeros que opten por dejar sus vehículos en estadía deberán realizarlo en el espacio de estacionamiento alternativo, dispuesto con este fin.

Esta obra reafirma el compromiso de Aeropuertos Argentina con la excelencia en la experiencia del pasajero en sus 35 aeropuertos en todo el país.

