Yona Izurieta y una tarde brillante: "La actitud no la negociamos y gracias a eso pudimos dar vuelta el juego"

El delantero de Comercio Central Unidos sacó conclusiones sobre la victoria ante Gramilla en donde le tocó entrar desde el banco y convertir por triplicado.

Hoy 17:48

Luego de revertir el resultado con un triplete de Yona Izurieta, el delantero hizo un análisis del encuentro ante Gramilla por la cuarta fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 y pese a la victoria de Comercio Central Unidos, aseguró que al equipo no le alcanza para competir con este nivel.

"Fue malo, no venimos teniendo buenos partidos, nos está faltando mejorar mucho, pero la actitud no la negociamos y gracias a eso pudimos dar vuelta el juego que se nos hizo cuesta arriaba", abrió el goleador.

Sobre el nivel y si alcanza para pelear el Torneo Regional dijo: "No, falta para llegar al techo, con trabajo se mejora y vamos a pelear hasta el final", declaró.

Respecto a los próximos duelos, comentó: "Ahora nos toca jugar como visitante con equipos de Las Termas, pero vamos a salir a jugar de la misma forma que lo hacemos de local".

Por último, se refirió a los goles convertidos en el Raúl Adolfo Seijas que le permitieron dar vuelta el resultado y sumar un triunfo clave: "Es la primera vez que me toca hacer tres goles, feliz y contento por eso", cerró el goleador.