Leandro Ramella: “Nos está costando jugar como local, sentimos mucho esa presión”

El entrenador de Quimsa analizó la dura caída ante Unión de Santa Fe en el estadio Ciudad y reconoció que el equipo no logra encontrar la regularidad en la Liga Nacional.

Hoy 18:20

Quimsa no atraviesa su mejor momento en la Liga Nacional de Básquet. La derrota en casa frente a Unión de Santa Fe volvió a dejar preocupación en el cuerpo técnico, que no logra darle continuidad a los buenos rendimientos. Tras el partido, el entrenador Leandro Ramella habló sobre el flojo presente del equipo y fue autocrítico.

“No podemos encontrar regularidad. Estamos todo el tiempo jugando bien y después mal”, expresó el DT, quien remarcó la necesidad de mantener un nivel sostenido durante los cuarenta minutos.

Ramella también apuntó a los problemas que el equipo muestra en ambos costados de la cancha. “Está faltando fluidez defensiva, necesitamos estar tranquilos. Nos está costando jugar como local, sentimos mucho esa presión y de visitante a veces lo hacemos mejor”, reconoció.

En cuanto al desarrollo del juego, el entrenador explicó que los pasajes negativos fueron determinantes: “En el segundo y tercer cuarto nos costó mucho anotar, hicimos pocos puntos y ellos ahí consiguieron una ventaja que la usaron para cerrar mejor el juego”.

Pese a la frustración por la derrota, el técnico valoró el compromiso del plantel. “Nosotros trabajamos todos los días, los jugadores tienen mucha entrega y a veces las cosas salen y otras no”, cerró Ramella, que hoy es cuestionado en el mundo Quimsa.