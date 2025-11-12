Luis Galván: “Estos partidos cuestan pero sirven para sacar carácter”

El defensor de Unión Santiago valoró la victoria conseguida ante FIDA en El Arenal por la cuarta fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 y destacó la importancia del triunfo para el grupo.

Unión Santiago volvió a sumar de a tres en el Torneo Regional Federal Amateur tras vencer a FIDA en condición de visitante, y dio un paso clave en su objetivo de clasificarse a la siguiente fase. Luego del encuentro, el defensor Luis Galván analizó el rendimiento del equipo y resaltó el valor de la victoria en una cancha complicada.

“El análisis es positivo porque se sumó de a tres en una cancha difícil. No le pudimos entrar, pero tuvimos la oportunidad y convertimos para sacar adelante un partido importante”, expresó el zaguero, conforme con la actitud del grupo.

Para Galván, este tipo de partidos son fundamentales para fortalecer al plantel. “Estos partidos cuestan, pero sirven para sacar carácter. Hay que poner un plus extra para quedarte con el partido, porque pasando de fase ya estás preparado para todo”, afirmó.

Pensando en lo que viene, el defensor destacó la relevancia de los próximos compromisos. “Ahora tenemos dos partidos en casa que serán importantes con nuestra gente”, cerró Galván, confiado en que Unión mantendrá el impulso ganador en su búsqueda de clasificación.