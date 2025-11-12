Llegó desde Brasil para visitar a su única hija y murió tras ser atacada por un indigente

María Vilma fue agredida en el barrio porteño de Balvanera por un hombre con antecedentes penales y psiquiátricos. Sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Hoy 18:42

Una mujer brasileña murió tras ser atacada en la Ciudad de Buenos Aires por un hombre con antecedentes penales y problemas psiquiátricos. Durante la agresión, la víctima cayó al suelo y se golpeó la cabeza. No logró sobrevivir a las lesiones.

El hecho ocurrió el pasado jueves al mediodía, en el barrio porteño de Balvanera. A la altura de la avenida Corrientes al 3200, un hombre atacó sin motivo a María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco: la mujer de 69 años cayó al suelo y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital.

Sin embargo, falleció horas después producto de las lesiones. El agresor pudo ser detenido ese mismo día en Avenida Córdoba y Junín, a menos de 15 cuadras del sitio del ataque.

El agresor, de 30 años, cuenta con 20 antecedentes por delitos graves y múltiples ingresos a centros de salud mental. Entre los ilícitos figuran robo, robo en grado de tentativa, lesiones, robo automotor y desórdenes en la vía pública, cometidos desde 2017.

Además, fue internado en varias oportunidades en los hospitales Piñero, Durand y Borda por problemas psiquiátricos, de los cuales se fugó en distintas ocasiones. Tras el ataque, quedó detenido acusado de tentativa de homicidio, a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, y fue trasladado nuevamente al Hospital Borda.

Según indicó el medio brasileño G1, la fallecida era una empleada pública jubilada del Tribunal de Justicia de Goiás.

Nacida en la región de Itapuranga, se encontraba viviendo en el país desde julio para visitar a su única hija, Carolina Bizinoto, estudiante de Medicina. En sus redes sociales, la joven pidió que se agilicen los trámites de la autopsia y la liberación del cuerpo, a casi una semana del homicidio.

Además, organizó una colecta para poder trasladar los restos de su madre a Brasil y agradeció la visibilización que su caso tiene en los medios.

La sobrina de María Vilma, Paula Lima, contó al medio brasileño que su tía planeaba permanecer seis meses en Buenos Aires y luego regresar a su país por otros seis, donde residía junto a su esposo.

En tanto, el pasado jueves, la jubilada salió a retirar el dinero del alquiler de la casa de su hija, momento en el que se produjo el ataque: “Ella llegó a ser asistida, llegó al hospital con vida. Mi prima la vio, habló con ella. Pero en la madrugada, murió”, detalló Lima.