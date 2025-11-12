Tormentas y granizo sorprendieron a distintas localidades del interior santiagueño

El fenómeno se hizo sentir durante este miércoles. Hubo un brusco descenso de la temperatura.

Hoy 19:07

Durante las últimas horas, distintas localidades del interior provincial registraron precipitaciones de variada intensidad y algunas tormentas eléctricas. En Selva cayeron 25 milímetros, mientras que en Colonia Alpina la lluvia alcanzó los 32 milímetros y en Palo Negro se midieron 24 milímetros, con tormentas algo eléctricas que se hicieron sentir durante la tarde.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En Añatuya el cielo permaneció nublado, con un chaparrón aislado durante la mañana, mientras que en Ojo de Agua el clima se mantuvo fresco y cubierto; allí se registró un breve chaparrón en la madrugada.

Por su parte, en Colonia Dora el tiempo también se presentó nublado, con un chaparrón al mediodía que llevó a suspender las actividades previstas por el aniversario del pueblo.

En la localidad de Bandera, además de la lluvia, se reportó la caída de granizo, aunque sin mayores consecuencias. El Servicio Meteorológico advierte que podrían continuar las condiciones inestables en las próximas horas, con posibilidad de nuevos chaparrones aislados en algunos sectores del territorio provincial.