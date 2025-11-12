Cuatro clubes ya aseguraron su lugar en la Segunda Ronda de la Región Centro

Con dos fechas aún en juego, restan 27 plazas por definirse.

Hoy 19:16

La Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 ya tiene a sus primeros clasificados a la Segunda Ronda de la Etapa Clasificatoria. Cuatro equipos lograron el pase anticipado tras destacadas actuaciones en la primera fase, mientras que aún restan 27 plazas por definirse.

Los conjuntos que ya aseguraron su boleto son el Club Atlético Vélez Sársfield de San Ramón, el Club Atlético Central Argentino de La Banda, el Club Atlético Universitario de Córdoba y el Club Social y Deportivo Colón de Colonia Caroya. A ellos se suma Andes de Los Sarmientos, representante de La Rioja, que también avanzó a la siguiente instancia.

Con varias zonas todavía en disputa, la pelea por los lugares restantes promete definiciones intensas en las últimas fechas. En total, 32 equipos conformarán la próxima fase del certamen, donde comenzará la etapa eliminatoria rumbo al ascenso al Torneo Federal A.

