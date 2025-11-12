Ingresar
Un recorrido por las tradiciones del país en el Playón de la Escuela Piloto Nº1 Maximio Victoria

El proyecto se desarrolla con la participación de docentes y alumnos.

Hoy 19:46

Se realizó ayer martes, el tercer encuentro “Fuerza Tradicional” organizado por la Escuela Piloto Nº 1 “Maximio S. Victoria” de la ciudad de Fernández. El proyecto institucional se desarrolla con la participación de docentes y alumnos de los diferentes cursos.

La docente Sara Fuentes abrió la jornada con un discurso alusivo a la fecha. El invitado especial en esta ocasión fue el vidalero Luis Corbalán, quien interpretó varias piezas de la música ancestral. Las autoridades del colegio le hicieron entrega de un reconocimiento y de un presente.

Hubo stands de los diferentes cursos con muestra y degustación de comidas típicas como empanadas, pasteles, torta frita, masamorra, empanadillas, rosquetes, entre otras elaboraciones tradicionales.

Desde el municipio acompañaron la muestra la Directora de Educación Prof. Silvia Lorena Aranda; el Director de Cultura Leonardo Fernández y el Director de Deportes Prof. Nelo Iturre; quienes acompañados por la rectora Lic. Andrea Sánchez y el vicerrector Prof. José Gómez recorrieron cada uno de los stands.

TEMAS ciudad de Fernández

