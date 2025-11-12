Violento tiroteo en una estación de servicio: un hombre murió tras enfrentarse con la policía

Hubo más de 70 disparos. El sujeto intentó comprar un cigarrillo suelto, pero no se lo quisieron vender. Sacó un arma y tomó de rehenes a los empleados.

Hoy 19:38

Un dramático episodio se registró el pasado 27 de octubre en una estación de servicio de la cadena Maverik, en Denver, Colorado – Estados Unidos, ubicada en el bloque 3200 de South Parker Road, cuando un hombre armado mantuvo retenidos a dos empleados antes de ser abatido por la policía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El video fue liberado para su vista por el público este martes 11 de noviembre.

Según informó el Departamento de Policía de Denver, el incidente comenzó cuando Hosea Rasheed Moore, de 35 años, intentó comprar un paquete de cigarrillos. Al no poder pagarlo, pidió que le vendieran uno suelto, lo que fue rechazado por los trabajadores. Esa negativa fue suficiente para desencadenar una peligrosa secuencia.

De inmediato, Moore sacó un arma de fuego y ordenó a los empleados cerrar las puertas, apagar las luces y llamar a la policía, permaneciendo dentro del local junto a ellos. Mientras esperaban, el hombre fumó un cigarrillo tomado del mostrador, bebió varias botellitas de whisky Fireball y colocó sobre el mostrador su licencia de conducir y su tarjeta del Seguro Social, como si se preparara para un enfrentamiento.

Te recomendamos: Tiroteo dentro de un restaurante de Brooklyn dejó al menos tres muertos y ocho heridos

Cuando los agentes llegaron al lugar, se escuchó un disparo desde el interior del comercio, lo que los obligó a romper la puerta de vidrio para ingresar y rescatar a los trabajadores.

Dentro del reducido espacio se produjo un intenso intercambio de disparos, durante el cual Moore efectuó varios tiros desde detrás de una góndola, mientras los policías respondían con decenas de balas.

El sospechoso resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital, donde falleció horas más tarde. Un oficial sufrió una herida de bala en una pierna, y los dos empleados presentaron lesiones leves provocadas por fragmentos de proyectiles o esquirlas. Todos se recuperan favorablemente.

Según el reporte preliminar, se efectuaron cerca de 70 disparos durante el enfrentamiento. El caso quedó ahora en manos del Equipo de Respuesta a Incidentes Críticos de Denver, que evaluará la actuación policial y determinará si los agentes actuaron conforme al protocolo.