Policiales

Decomisaron una carga de postes de itín en un control policial en Ojo de Agua

Los efectivos detuvieron sobre la Ruta Nacional 9, la marcha de un camión Mercedes Benz que circulaba desde la ciudad de Campo Gallo con destino a la provincia de Río Negro.

Hoy 20:03

En horas de la madrugada de este miércoles, personal de la Comisaría Comunitaria 31° de Ojo Agua, llevó adelante un procedimiento que culminó con el secuestro y decomiso de una importante carga de madera transportada de manera irregular.

El operativo se inició alrededor de las 4:50, cuando los efectivos detuvieron sobre la Ruta Nacional 9, la marcha de un camión Mercedes Benz que circulaba desde la ciudad de Campo Gallo con destino a la provincia de Río Negro.

Durante el control, el conductor presentó una guía forestal y una guía de Rentas, ambas vigentes, que acreditaban el transporte de postes de quebracho colorado.

Sin embargo, al realizar una inspección más detallada, los uniformados advirtieron que la carga no correspondía a lo declarado, ya que el vehículo transportaba postes de Itín, especie no consignada en la documentación presentada.

Ante esta situación, se procedió a la retención preventiva del rodado y se dio intervención al guardabosque local, quien tras constatar la irregularidad dispuso el secuestro y decomiso de aproximadamente 700 postes longeados de Itín, en infracción a la Ley Provincial N° 6.841 de Conservación y Uso Múltiple de las Áreas Forestales.

Finalizada la descarga y verificado el estado del transporte, el camión continuó su recorrido junto a sus ocupantes.

