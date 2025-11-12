El activista Ezequiel Cisterna encabezó un conversatorio sobre cambio climático y el desafío que enfrentan las comunidades

Fue en el Centro Cultural "Sixto Palavecino" de Fernández.

Hoy 20:07

El joven activista ambiental Ezequiel Cisterna quien representó a la Argentina y a la provincia de Santiago del Estero en la Cumbre Mundial de Alcaldes 2025, que se realizó los primeros días de noviembre en Río de Janeiro, Brasil; encabezó un conversatorio en la sala Nº 2 del Centro Cultural "Sixto Palavecino" este pasado martes.

La charla tuvo eje en la política ambiental y el desafío que enfrentan hoy las ciudades frente a la realidad del Cambio climático; haciendo énfasis en las acertadas acciones que se impulsan en esta ciudad y lo que todavía falta por hacer en forma conjunta con una comunidad concientizada desde las instituciones.

Cisterna tras su exposición, compartió su experiencia participando y representado por segunda vez en la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 en la Ciudad de Río de Janerio el pasado 5 de noviembre.

El conversatorio contó con la presencia de funcionarios comunales; representantes de instituciones del medio; entre ellos la Lic. Edith Quiroga de Mayuli, junto a miembros de la Red Ecológica Fernández; el Escritor Raúl Jorge Castillo, impulsor de la Red de la Mesopotamia Santiagueña; la presidenta del HC Deliberante Prof. Marta Santillán y los concejales Miguel Gómez, Yanina Iturre y María Belén Martínez.

Asimismo, estuvo presente también el sacerdote Padre Alwin Naggy quien fue párroco en esta ciudad y que fue impulsor de iniciativas medioambientales para el cuidado de la casa común. Alwin, estuvo acompañado por el diácono Alemán Michel Junge.