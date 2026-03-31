Detienen a “Groso” acusado de robar en una vivienda del barrio Toro Yacu

El sospechoso fue interceptado horas después del hecho por personal policial y quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 23:05

Un joven de 26 años fue aprehendido en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, acusado de haber protagonizado un robo en una vivienda del barrio Toro Yacu durante la madrugada del martes.

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El detenido fue identificado como Facundo Nicolás Ibáñez, alias “Groso”, quien fue señalado como el presunto autor del ilícito tras una denuncia radicada por Claudio Víctor Ibáñez, de 51 años.

De acuerdo con las fuentes, el hecho habría ocurrido alrededor de las 2 de la mañana en un domicilio ubicado sobre calle San Lorenzo al 700. En ese momento, el acusado habría ingresado al inmueble tras saltar una tapia perimetral y sustrajo una bicicleta rodado 26 y una conservadora.

A partir de las averiguaciones, efectivos de la Unidad de Búsqueda de Evadidos (U.B.E.) lograron localizar al sospechoso horas más tarde, cerca de las 17:30, en inmediaciones de avenida Belgrano y Suipacha. Allí fue interceptado, identificado y posteriormente trasladado a la Comisaría Comunitaria N°50.

Tras consultar con el fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, la Justicia dispuso que Ibáñez quede alojado en calidad de aprehendido mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Según indicaron fuentes policiales, el acusado contaría con antecedentes, lo que será tenido en cuenta en el marco de la investigación.