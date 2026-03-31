La Municipalidad fue una de las estaciones del Vía Crucis con violines

La peregrinación partió desde la Iglesia San Francisco y concluyó en la Catedral Basílica.

Hoy 22:57

En el marco de las actividades de Semana Santa, la Municipalidad de la Capital acompañó el Viacrucis con violines que partió desde la Iglesia San Francisco y concluyó en la Catedral Basílica con la misa crismal.

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La sede de la Municipalidad fue una de las estaciones, donde el director de Cultura de la Capital, Francisco Avendaño, formó parte de la ceremonia.

El programa de actividades continuará este miércoles 1 con la procesión del Amo Jesús, con el inicio del Encuentro Nacional de Artesanos el jueves 2 y el Vía Crucis en bicicletas, el descendimiento de la cruz y la procesión de Santo Sepulcro el viernes 3.