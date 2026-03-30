Cambio de horario para el amistoso de la Selección Argentina ante Zambia

Desde las redes sociales de la AFA informaron una modificación en el horario de comienzo del partido que se diputará este martes en La Bombonera.

Hoy 00:11

La Selección Argentina de Fútbol ajustó el cronograma de su último amistoso en suelo argentino antes del viaje a Estados Unidos para disputar el Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El encuentro ante Selección de Zambia, que se disputará en La Bombonera, finalmente comenzará a las 20.30, cuando inicialmente estaba programado para las 20.15.

El motivo del cambio de horario

Si bien desde la Asociación del Fútbol Argentino no dieron precisiones oficiales, el retraso respondería a una cuestión organizativa para permitir que los hinchas puedan llegar con mayor comodidad al estadio, teniendo en cuenta que el partido se juega en un día laboral. El encuentro será televisado por Canal 7 de Santiago del Estero.

Entradas y precios

Todavía quedan localidades disponibles para el partido en el que los hinchas podrán despedir a Lionel Messi y al resto del plantel antes de la Copa del Mundo.

Los precios se mantienen en valores similares al amistoso anterior:

Populares: desde $90.000

desde $90.000 Plateas preferenciales: hasta $490.000

hasta $490.000 Otras ubicaciones: con valores intermedios

Shows musicales para la despedida

La jornada no solo tendrá fútbol, sino también espectáculos musicales para acompañar el evento. En el amistoso anterior se presentaron Damas Gratis y Mala Fama.

En esta oportunidad, el cierre estará a cargo de Rodrigo Tapari y Los Totora, junto a otros artistas invitados como Tiago PZK, Yami Safdie y Fran (Cruzando el Charco).

De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá una despedida a puro fútbol y música junto a su público, con la mira puesta en llegar de la mejor manera a la próxima Copa del Mundo.